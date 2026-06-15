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Le gazole repasse sous la barre des 2 euros le litre en France
information fournie par AFP 15/06/2026 à 16:57

Le prix moyen du litre de gazole a reculé de près de 2 centimes, passant à 1,995 euros vendredi 12 juin, contre 2,014 la semaine précédente ( AFP / Alex MARTIN )

Le prix moyen du litre de gazole a reculé de près de 2 centimes, passant à 1,995 euros vendredi 12 juin, contre 2,014 la semaine précédente ( AFP / Alex MARTIN )

Le gazole, carburant le plus consommé par les Français, est repassé vendredi sous la barre des deux euros le litre, selon les chiffres fournis lundi par la direction générale de l'Energie et du Climat (DGEC), rattachée au ministère de la Transition écologique.

Le prix moyen du litre de gazole a reculé de près de 2 centimes, passant à 1,995 euros vendredi 12 juin, contre 2,014 la semaine précédente. C'est la première fois depuis début mars, peu après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, que le gazole passe sous cette barre symbolique.

Selon les chiffres de la DGEC, le prix moyen du litre de gazole a connu son pic en avril, à 2,239 euros. Depuis le 1er juin, il s'établit à 2,005 euros.

Selon un autre calcul, réalisé par l'AFP à partir des prix rapportés par quelque 9.578 stations à un site gouvernemental, le prix moyen du litre de gazole dépassait encore lundi la barre des 2 euros, à 2,010 euros.

Depuis le 27 février, veille des premières frappes israélo-américaines sur l'Iran, le gazole a pris 29 centimes au litre en France hexagonale, soit un bond de 16%, selon cette méthode.

Sébastien Lecornu a assuré lundi sur le réseau social X que même si une baisse des cours du pétrole était attendue depuis l'annonce d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, les aides pour compenser la hausse globale des prix des carburants seraient versées "comme convenu".

Le Premier ministre a confirmé en outre que le gouvernement serait "vigilant" à la baisse des prix à la pompe si les cours du pétrole diminuent.

Face à la crise au Moyen-Orient, le gouvernement avait annoncé 710 millions d'euros d'aides nouvelles dans divers secteurs pour faire face à la hausse du prix du carburant, qui a percuté de plein fouet l'activité économique.

Carburants
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