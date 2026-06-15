IA: la start-up de Yann LeCun intègre le palmarès des entreprises de la French Tech

L'entreprise d'intelligence artificielle AMI Labs, co-fondée par le français Yann LeCun, intègre le palmarès Next40, dédié aux 40 start-up françaises les plus innovantes, a annoncé lundi le ministère de l'Économie dans un communiqué.

Yann LeCun, le 23 janvier 2025, à Davos ( AFP / FABRICE COFFRINI )

AMI Labs, spécialisée dans le développement de nouveaux modèles d'IA, fait partie des 15 entreprises à intégrer cette promotion annuelle.

Elle s'est lancée en 2026 avec l'annonce d'une première levée de fonds massive en mars, à hauteur de 890 millions d'euros.

L'entreprise d'IA agentique H company et les sociétés d'informatique quantique Pasqal et Quobly font également leur entrée au classement.

Le label Next40, créé en 2019, a intégré cette année des critères liés à l'impact économique et social des entreprises distinguées.

Organisé par la mission French Tech, qui dépend du ministère de l'Économie, le palmarès accompagne les entreprises afin de faire émerger des leaders technologiques de rang mondial, en capacité de rivaliser avec leurs concurrents internationaux.

"Pour la première fois, la sélection du Next40 a été confiée à un comité", a détaillé Bercy, précisant que ce groupe avait été chargé de désigner une promotion qui s'inscrive "dans une logique de contribution au progrès commun, à la compétitivité de l'économie, à l'amélioration de la vie des citoyens".

Le classement du French Tech 120, qui intègre davantage de structures et est basé sur des critères liés aux levées de fonds et au chiffre d'affaires des entreprises, voit quant à lui entrer 19 nouveaux membres, dont la start-up d'IA vocale Gradium, la plateforme HomeExchange ou encore le service de location de parking Yespark.

"Cette promotion 2026 le démontre avec une clarté que peu auraient anticipée il y a dix ans: cent vingt entreprises françaises qui maîtrisent des technologies de rupture dans des secteurs stratégiques, qui créent des emplois sur notre territoire et qui conquièrent des marchés à l'échelle mondiale", s'est félicité le président Emmanuel Macron, cité dans le communiqué.

L'ensemble des entreprises de cette nouvelle promotion du French Tech Next 40/120 a réalisé un chiffre d'affaires de 11,3 milliards d'euros en 2025, contre 10 milliards d'euros en 2024, pour la promotion précédente, selon Bercy.