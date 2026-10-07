Orange soutenu par JP Morgan

Orange se distingue ce mercredi à la Bourse de Paris, où le titre avance de 1,85% peu avant 12h00, signant la troisième plus forte hausse du CAC 40. L'opérateur bénéficie notamment du soutien de JPMorgan, qui maintient sa recommandation "surpondérer" et relève légèrement son objectif de cours de 22,50 à 22,60 euros.

Au-delà de cet ajustement limité, la banque américaine estime que le récent repli du titre, d'environ 25% par rapport à ses sommets, offre un point d'entrée attractif. Les fondamentaux resteraient solides malgré plusieurs inquiétudes entourant le secteur, notamment la situation politique française, la concurrence des satellites et l'essor de l'IA agentique.

JPMorgan se montre surtout confiant à l'approche des résultats du troisième trimestre, attendus le 27 octobre, et place Orange sous "Positive Catalyst Watch". La banque anticipe un chiffre d'affaires de 12,12 milliards d'euros, en croissance organique de 3%, et un EBITDAaL de 4,12 milliards, en hausse de 4,1%. Sur l'ensemble de 2026, elle table sur une progression de l'EBITDAaL de 4,6%, supérieure à l'objectif du groupe de plus de 4%.

La consolidation du marché français constitue un autre catalyseur potentiel, avec la perspective d'une offre du consortium Bouygues Telecom-Iliad-Orange sur SFR une fois les négociations sociales achevées.

A plus long terme, JPMorgan mise sur une croissance annuelle moyenne de 15% du bénéfice par action et de 19% du cash-flow entre 2025 et 2028.

La banque juge également la valorisation attractive : Orange se négocierait autour de neuf fois ses bénéfices estimés pour 2028, avec un rendement de cash-flow de 13%. Son objectif de 22,60 euros faisait ressortir un potentiel de hausse de 61% au moment de la rédaction de la note.