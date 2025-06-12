Orange lance une offre de rachat sur €1,75 milliard d’obligations hybrides

Orange SA ORAN.PA :
* A L'INTENTION D'ÉMETTRE UNE NOUVELLE SOUCHE D'OBLIGATIONS HYBRIDES ET DE LANCER UNE OFFRE DE RACHAT SUR CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES
* IL EST PRÉVU QUE LES NOUVELLES OBLIGATIONS SOIENT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS
* IL EST PRÉVU QUE LES AGENCES DE NOTATION ATTRIBUENT AUX NOUVELLES OBLIGATIONS UNE NOTE DE BBB-/BAA3/BBB- ET LES CONSIDÈRENT COMME DES FONDS PROPRES À HAUTEUR DE 50%
* L'OFFRE DE RACHAT SE TERMINERA LE 19 JUIN 2025 À 16H00, HEURE DE PARIS
* LA FIXATION DU PRIX DES NOUVELLES OBLIGATIONS SERA ANNONCÉE PLUS TARD DANS LA JOURNÉE
* LE LANCEMENT D’UNE OFFRE CONTRACTUELLE DE RACHAT VISANT CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES
* UNE OFFRE DE RACHAT SUR 1,75 MILLIARD D’EUROS D’OBLIGATIONS HYBRIDES
Texte original nGNE7Tb8mr Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
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