 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
CAC 40
7 698,52
-1,00%
  2. Aide
  2. Aide
Investir à 0€ de frais de courtage sur plus de 45 000 produits
Découvrir Boursomarkets
CAC 40
7 698,52
-1,00%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Orange lance une offre de rachat sur €1,75 milliard d’obligations hybrides
information fournie par Reuters 12/06/2025 à 09:08

Orange SA ORAN.PA :

* A L'INTENTION D'ÉMETTRE UNE NOUVELLE SOUCHE D'OBLIGATIONS HYBRIDES ET DE LANCER UNE OFFRE DE RACHAT SUR CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES

* IL EST PRÉVU QUE LES NOUVELLES OBLIGATIONS SOIENT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS

* IL EST PRÉVU QUE LES AGENCES DE NOTATION ATTRIBUENT AUX NOUVELLES OBLIGATIONS UNE NOTE DE BBB-/BAA3/BBB- ET LES CONSIDÈRENT COMME DES FONDS PROPRES À HAUTEUR DE 50%

* L'OFFRE DE RACHAT SE TERMINERA LE 19 JUIN 2025 À 16H00, HEURE DE PARIS

* LA FIXATION DU PRIX DES NOUVELLES OBLIGATIONS SERA ANNONCÉE PLUS TARD DANS LA JOURNÉE

* LE LANCEMENT D’UNE OFFRE CONTRACTUELLE DE RACHAT VISANT CERTAINES DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES

* UNE OFFRE DE RACHAT SUR 1,75 MILLIARD D’EUROS D’OBLIGATIONS HYBRIDES

Texte original nGNE7Tb8mr Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ORANGE
12,6850 EUR Euronext Paris +0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank