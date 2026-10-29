Orange Cyberdefense s'allie à Mistral AI pour prendre les pirates de vitesse

Orange Cyberdefense devient le premier partenaire européen de Mistral AI pour la conception de services de sécurité managés. Annoncé jeudi 29 octobre, l'accord lui ouvre un accès anticipé à une variante de Mistral Large 4 dédiée à la cybersécurité. L'enjeu : déceler les failles plus tôt et accélérer les investigations après une attaque.

Trouver la faille avant les pirates, comprendre plus vite comment ils sont entrés : Orange Cyberdefense mise sur l'IA de Mistral pour gagner un temps précieux. La filiale d'Orange intégrera progressivement le modèle à certains services proposés à ses clients.

"Volume, rapidité, confiance : ce sont les trois défis auxquels la cybersécurité est confrontée à l'ère de l'IA", déclare son directeur général, Hugues Foulon, dans le communiqué publié jeudi 29 octobre.

Débusquer les failles, remonter le fil des attaques

Les premiers travaux viseront les audits techniques et les tests d'intrusion. Ces simulations cherchent à repérer les faiblesses d'un système avant qu'un pirate ne les exploite. Avec Mistral Large 4, les experts doivent pouvoir explorer davantage de scénarios d'attaque.

L'IA les épaulera aussi après une intrusion. Elle servira à accélérer l'analyse des traces et la reconstitution de l'attaque. Les retours du terrain permettront ensuite d'affiner le modèle.

L'Europe aux commandes, les experts à la manoeuvre

Orange Cyberdefense pose une règle : les actions critiques resteront sous la responsabilité des experts. Les accès seront contrôlés et les opérations tracées. Le modèle sera lui-même soumis à des tests de sécurité.

"Avec Mistral AI, nous construisons une IA européenne dédiée à la cybersécurité, entraînée par nos experts et opérée sous leur contrôle", souligne Hugues Foulon.

La maîtrise des infrastructures constitue l'autre volet de l'accord. Les modèles fonctionneront dans les centres de données européens de Mistral. Les partenaires y voient un gage de souveraineté pour les organisations qui traitent des informations sensibles.

"Ensemble, nous partageons un objectif : fournir aux organisations européennes une solution d'IA souveraine et de confiance pour leur permettre de se défendre, conçue et opérée en Europe", affirme Timothée Lacroix, cofondateur et directeur technique de Mistral AI.

Orange Cyberdefense précise qu'elle continuera à sélectionner ses outils auprès de différents fournisseurs, selon les besoins de ses clients. La filiale compte plus de 3 300 experts dans 13 pays. Elle a réalisé 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025.