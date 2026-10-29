Orange Cyberdefense annonce un partenariat avec Mistral sur la cybersécurité

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

L'entreprise Orange Cyberdefense, filiale du groupe Orange spécialisée dans les services en cybersécurité, a annoncé jeudi un partenariat avec l'entreprise d'intelligence artificielle (IA) Mistral pour développer des cas d'usage de l'IA pour la sécurité informatique.

Grâce à ce partenariat, l'entreprise bénéficie d'"un accès anticipé à une variante de Mistral Large 4, optimisée pour les processus avancés de cybersécurité", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Mistral Large 4, dernier et plus gros modèle de l'entreprise française, avait été dévoilé début octobre.

L'entreprise de cybersécurité ambitionne de développer des utilisations concrètes de l'IA pour ses clients, par exemple pour des tests d'intrusion, et pour l'analyse des incidents de sécurité.

"Ces cas d’usage seront encadrés par des contrôles stricts : gestion des accès, traçabilité, tests de sécurité du modèle et supervision humaine. Toutes les actions critiques resteront sous la responsabilité d'experts", a-t-elle souligné.

Les progrès de l'IA en matière de cybersécurité ont suscité autant d'engouement que de craintes au cours des derniers mois.

Début avril, le géant américain Anthropic avait ainsi annoncé avoir développé un modèle d'IA, baptisé Mythos, capable de trouver de très nombreuses failles de sécurité, réservant son utilisation à quelques entreprises triées sur le volet.

Son grand rival OpenAI lui avait emboîté le pas en annonçant à son tour une sortie limitée de son propre modèle d'IA spécialisé dans la cybersécurité.

Pendant l'été, l'attaque par des agents IA d'OpenAI en phase de test de la plateforme d'une grande entreprise, HuggingFace, avait fait naître de nouvelles inquiétudes sur la puissance de ces outils et leur capacité à s'émanciper des consignes données.

"A mesure que les menaces gagnent en rapidité, s'industrialisent et sont désormais automatisées, la défense doit changer d’échelle", a commenté le directeur général d'Orange Cyberdefense, Hugues Foulon, cité dans le communiqué.

S'il s'agit d'un premier partenariat avec une entreprise spécialisée dans le développement de grands modèles d'IA, Orange Cyberdefense assure rester "agnostique" dans le choix des solutions distribuées, ce qui n'exclue pas de futurs partenariats avec d'autres entreprises d'IA.