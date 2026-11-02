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Oracle recule après une levée de fonds de 20 milliards de dollars dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 16:03

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour, reformulations)

2 novembre - ** L'action de la société de cloud computing Oracle ORCL.N recule de 6,2 % à 122,61 dollars, son plus bas niveau depuis plus de trois mois, en début de séance ce lundi, alors que la société cherche à lever des fonds pour financer son expansion dans le domaine de l'IA

** Selon les documents déposés auprès de la SEC, ORCL prévoit de vendre 10 milliards de dollars d'actions et d'émettre 10 milliards de dollars d'obligations

** La société utilisera le produit net de ces émissions simultanées à des fins générales, notamment pour les dépenses d’investissement, le remboursement de la dette, les acquisitions, le versement de dividendes en espèces et les rachats d’actions

** La semaine dernière, ORCL a déclaré qu’elle prévoyait que ses dépenses d’investissement atteignent un pic au cours de cet exercice fiscal et du suivant, et s’est engagée à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’IA d’ici à l’exercice fiscal 2030

** Au 31 août, ORCL affichait 125,34 milliards de dollars de dettes à payer et autres emprunts ; les investisseurs ont examiné de près ses dépenses en IA compte tenu de son chiffre d’affaires inférieur à celui de ses concurrents dans le cloud et de son exposition significative à OpenAI, une société déficitaire

** BofA est le coordinateur mondial et le co-teneur de livre de l'offre d'actions, aux côtés notamment de Wells Fargo, Citigroup, BNP Paribas, Deutsche Bank et JP Morgan

** Suite à cette baisse, l'action ORCL a perdu 37 % depuis le début de l'année

** Sur 41 analystes, les recommandations se répartissent comme suit: 34 "achat fort" ou "achat", 6 "conserver" et 1 "vendre"; objectif de cours médian de 240 dollars, selon LSEG

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