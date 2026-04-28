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Oracle et CoreWeave en baisse après la publication d'un rapport soulignant des inquiétudes quant à la croissance d'OpenAI
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

28 avril - ** Le titre Oracle ORCL.N , spécialiste de l'IA dans le cloud, recule de 5,5% à 163,36 dollars en pré-ouverture

** OpenAI n'a pas atteint ses objectifs internes en matière de nouveaux utilisateurs et de chiffre d'affaires ces derniers mois, rapporte le Wall Street Journal , ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à supporter d'importantes dépenses en centres de données

** La croissance de ChatGPT a ralenti vers la fin de 2025, OpenAI n'ayant pas atteint son objectif interne d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs actifs hebdomadaires pour son chatbot IA, selon un rapport

** La directrice financière d'OpenAI Sarah Friar a averti qu'en interne, la société pourrait avoir du mal à financer ses futurs contrats informatiques si la croissance des revenus ne s'accélère pas, rapporte le WSJ

** Oracle aurait signé l'un des plus importants contrats de cloud computing de son histoire avec OpenAI, dans le cadre duquel le créateur de ChatGPT devrait acheter pour 300 milliards de dollars de puissance de calcul à Oracle

** CoreWeave CRWV.O recule de 5,7%; la société de néocloud soutenue par Nvidia a signé en mars un contrat informatique de cinq ans d'une valeur de 11,9 milliards de dollars avec OpenAI

** Le groupe SoftBank 9984.T , investisseur majeur dans l'IA et OpenAI, a clôturé en baisse de 9,9% à la Bourse de Tokyo

** À sa dernière clôture, ORCL affichait une baisse de 11,2% depuis le début de l'année, tandis que CRWV progressait d'environ 56%

Valeurs associées

COREWEAVE
105,5300 USD NASDAQ -5,83%
ORACLE
166,000 USD NYSE -4,04%
SOFTBANK GROUP
27,655 EUR Tradegate +1,67%
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