Oracle dit anticiper un essor de l'IA jusqu'en 2027 au moins

Oracle ORCL.N a prédit mardi que la demande pour les centres de données utilisés pour l'intelligence artificielle (IA) continuerait de soutenir son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à celui attendu par Wall Street jusqu'en 2027.

Ce communiqué, effectué à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, a fait bondir le titre du groupe de près de 7% dans les échanges boursiers d'après-clôture et est à même de rassurer les investisseurs sur les bénéfices que permettront d'engranger les dépenses massives dans l'IA.

Les obligations de performance restante (OPR), indicateur clé des revenus attendus, ont progressé de 325% sur un an à 553 milliards de dollars, battant le consensus qui ressortait à 540,37 milliards selon des données Visible Alpha.

Oracle a déclaré que cette hausse était essentiellement due à d'importants contrats d'IA qui ne devraient pas nécessiter de soulever de fonds additionnels.

Pour l'exercice fiscal 2027, le groupe dit anticiper un chiffre d'affaires de 90 milliards de dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 86,6 milliards d'après des données LSEG.

Il prévoit par ailleurs pour le trimestre actuel un bénéfice ajusté compris entre 1,92 et 1,96 dollar par action à taux de change constant, contre un consensus de 1,94 dollar par action selon des données LSEG.

