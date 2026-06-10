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Oracle a remporté un contrat avec le gouvernement américain pour la fourniture d'un logiciel de gestion des ressources humaines à l'échelle de l'administration
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant Oracle aux paragraphes 3 et 4) par Courtney Rozen

Selon un communiqué, l'administration Trump a attribué à Oracle un contrat visant à fournir une plateforme RH à l'échelle du gouvernement, faisant ainsi de l'entreprise un partenaire dans ses efforts de refonte des systèmes technologiques fédéraux. Oracle fournira une plateforme RH basée sur le cloud pour remplacer les systèmes individuels des agences, a déclaré mercredi Scott Kupor, directeur de l'Office of Personnel Management (OPM), dans un communiqué. L'OPM est le service des ressources humaines du gouvernement fédéral. L'OPM n'a pas communiqué la valeur totale du contrat. Le choix d'Oracle est la dernière étape en date du plan du président américain Donald Trump visant à réformer le gouvernement américain et à réduire les coûts. Au début de son mandat, Trump a nommé le milliardaire Elon Musk comme conseiller et a chargé son « Département de l'efficacité gouvernementale » de superviser cette initiative. Musk s'est principalement concentré sur la réduction des effectifs de l'administration et a quitté le gouvernement mi-2025. L'OPM, l'organisme gouvernemental chargé de mettre en œuvre le programme de Trump concernant les effectifs fédéraux, s'apprête à moderniser les logiciels utilisés par les agences pour gérer leurs employés. Le président exécutif d'Oracle est Larry Ellison, un partisan de longue date du président Trump. Ellison siège au conseil scientifique et technologique du président.

L'OPM et Oracle n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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