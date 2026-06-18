OPmobility signe deux contrats avec Leapmotor, les premiers hors de Chine

OPmobility OPM.PA a annoncé jeudi avoir remporté deux contrats avec Leapmotor International

9863.HK pour équiper ses véhicules particuliers de pare-chocs avant et arrière ainsi que de hayons en Europe.

Les pare-chocs et les hayons seront produits à partir de 2027 dans les sites existants de Opmobility en Espagne, selon un communiqué de l'équipementier automobile français.

Ces contrats sont les premiers décernés par Leapmotor à OPmobility en dehors de Chine, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)