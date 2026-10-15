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OPKO bondit grâce à la vente de certains actifs à Labcorp pour un montant pouvant atteindre 872 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 14:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** L'action OPKO Health OPK.O progresse de 31,4% à 1,80 dollar avant l'ouverture du marché

** Labcorp LH.N rachète certaines activités d'analyses de laboratoire et plus de 80 centres de soins à OPKO Health pour un montant de 722 millions de dollars en numéraire

** L'accord prévoit jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires sous forme de paiement d'étape lié au chiffre d'affaires généré par un test de dépistage du cancer de la prostate

** Labcorp acquiert le test exclusif de dépistage du cancer de la prostate “4Kscore” afin d’étendre l’accès à ce diagnostic spécialisé à l’échelle nationale

** Les sociétés n’ont pas communiqué de date de clôture prévue

** Les analystes d’Evercore ISI considèrent cette opération comme “une acquisition complémentaire qui renforce les capacités spécialisées et la présence régionale” afin de soutenir l’expansion de Labcorp dans des domaines d’analyse à forte croissance

** À la clôture d’hier, l’action OPK affichait une hausse de 8,7% depuis le début de l’année

Valeurs associées

LABCORP HLDGS
317,455 USD NYSE 0,00%
OPKO HEALTH
1,5700 USD NASDAQ +14,60%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 14:40:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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