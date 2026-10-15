OPKO bondit grâce à la vente de certains actifs à Labcorp pour un montant pouvant atteindre 872 millions de dollars

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15 octobre - ** L'action OPKO Health OPK.O progresse de 31,4% à 1,80 dollar avant l'ouverture du marché

** Labcorp LH.N rachète certaines activités d'analyses de laboratoire et plus de 80 centres de soins à OPKO Health pour un montant de 722 millions de dollars en numéraire

** L'accord prévoit jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires sous forme de paiement d'étape lié au chiffre d'affaires généré par un test de dépistage du cancer de la prostate

** Labcorp acquiert le test exclusif de dépistage du cancer de la prostate “4Kscore” afin d’étendre l’accès à ce diagnostic spécialisé à l’échelle nationale

** Les sociétés n’ont pas communiqué de date de clôture prévue

** Les analystes d’Evercore ISI considèrent cette opération comme “une acquisition complémentaire qui renforce les capacités spécialisées et la présence régionale” afin de soutenir l’expansion de Labcorp dans des domaines d’analyse à forte croissance

** À la clôture d’hier, l’action OPK affichait une hausse de 8,7% depuis le début de l’année