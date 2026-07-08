OpenAI lance les modèles vocaux GPT-Live, capables d'écouter et de parler simultanément

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a lancé mercredi GPT-Live, une nouvelle gamme de modèles vocaux capables d'écouter et de parler simultanément en temps réel.

La start-up spécialisée dans l’IA, qui s’apprête à entrer en bourse, a annoncé qu’elle mettrait à la disposition des utilisateurs du monde entier deux versions de GPT-Live – GPT-Live-1 et GPT-Live-1 mini – dès mercredi.

En mai, OpenAI avait présenté trois modèles audio , pour sa plateforme de développement, dans le but de rendre les agents logiciels vocaux plus conversationnels et capables d’accomplir des tâches en temps réel.