OpenAI intègre ses derniers modèles d'IA et l'agent de codage Codex à Amazon Bedrock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI propose désormais ses derniers modèles d'IA ainsi que son agent de codage Codex sur la plateforme de services cloud d'Amazon AMZN.O , ont annoncé mardi les deux entreprises, au lendemain de l'assouplissement des liens entre le créateur de ChatGPT et son partenaire de longue date, Microsoft MSFT.O .

OpenAI a déclaré qu'elle lançait également un service permettant aux développeurs de créer des agents IA prêts à l'emploi à l'aide des modèles OpenAI Frontier sur Amazon Web Services.