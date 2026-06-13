 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OpenAI fait l'objet d'une enquête menée par une coalition de procureurs généraux d'État, selon le WSJ
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 01:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une coalition de procureurs généraux d'États américains a ouvert une enquête sur OpenAI, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

L'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle a reçu vendredi une assignation à comparaître très large visant à obtenir des documents relatifs à un large éventail de ses activités et à leur impact sur les utilisateurs, selon l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SPACEX
160,95 +19,22%
Pétrole Brent
86,85 -2,56%
CAC 40
8 350,87 +1,83%
Or
4 215,28 0,00%
TOTALENERGIES
76,38 -2,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank