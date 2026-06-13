OpenAI fait l'objet d'une enquête menée par une coalition de procureurs généraux d'État, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une coalition de procureurs généraux d'États américains a ouvert une enquête sur OpenAI, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.
L'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle a reçu vendredi une assignation à comparaître très large visant à obtenir des documents relatifs à un large éventail de ses activités et à leur impact sur les utilisateurs, selon l'article.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.
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