OpenAI abandonne la plateforme vidéo Sora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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OpenAI a annoncé mardi qu'elle mettait fin à son outil de génération vidéo Sora, une décision surprenante, alors que le fabricant de ChatGPT se concentre davantage sur les offres destinées aux entreprises, dans la perspective d'un lancement potentiel sur le marché dans le courant de l'année.

"Nous disons au revoir à Sora... nous savons que cette nouvelle est décevante. Nous vous en dirons plus bientôt, notamment sur le calendrier de l'application et de l'API et sur la préservation de votre travail", a déclaré l'équipe de Sora dans un message publié sur le site de médias sociaux X.

OpenAI a présenté Sora pour la première fois au début de l'année 2024, stupéfiant le monde avec un logiciel capable de générer des vidéos d'une qualité comparable à celle d'un long métrage à partir d'un texte. Ce lancement a incité les entreprises d'IA aux États-Unis et en Chine à accélérer le lancement de leurs propres modèles de génération de vidéos par l'IA.

Sora a été lancé en tant qu'application autonome en septembre 2025, permettant aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos d'IA qui peuvent être créées à partir de contenus protégés par des droits d'auteur et partagées sur des flux similaires à ceux des médias sociaux.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté pour la première fois l'arrêt de Sora plus tôt dans la journée de mardi, a indiqué que le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, avait annoncé les changements à son personnel en précisant que l'entreprise mettrait fin aux produits qui utilisent ses modèles vidéo.

En plus de l'application grand public, OpenAI abandonne également une version de Sora pour les développeurs et ne prendra pas non plus en charge la fonctionnalité vidéo dans ChatGPT, ajoute le rapport.