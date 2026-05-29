Wall Street: les espoirs géopolitiques et l'IA continuent de porter les indices

En l'espace de quelques heures, les investisseurs ont accueilli la publication du dossier d'introduction en Bourse de SpaceX, probable plus grande opération du genre de l'histoire, et les résultats de Nvidia ( AFP / ANGELA WEISS )
Les espoirs renouvelés d'un accord sur le Moyen-Orient soutiennent la Bourse de New York vendredi, qui profite aussi d'un large enthousiasme pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) après les résultats du groupe informatique Dell.
Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,32%, l'indice Nasdaq avançait de 0,52% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 0,40%.
"À l'approche du weekend, les investisseurs semblent plutôt optimistes quant à la guerre en cours entre les États-Unis et l'Iran, convaincus qu'elle prendra bientôt fin", relève David Morrison, de Trade Nation.
Jeudi, le vice-président américain JD Vance a assuré que les deux pays ont fait "beaucoup de progrès" dans leurs pourparlers.
L'Iran a de son côté dit ne pas se fier aux paroles mais s'attendre à des "actes" de la part des Etats-Unis, plus de trois mois après le début du conflit qui a fait des milliers de morts et provoqué une flambée des cours du pétrole.
"Le sentiment d'optimisme quant à un accord de paix s'est maintenu" sur les marchés, assurent les analystes de Briefing.com.
Les cours de l'or noir sont à un plus bas depuis plus d'un mois.
Et les taux obligataires - qui signalent les perspectives inflationnistes - restent hauts, mais en deçà des pics observés il y a quelques jours. Vers 14H00 GMT, le rendement à dix des emprunts de l'Etat américain évoluait à 4,45% contre 4,44% à la clôture la veille.
"Par ailleurs, les technologies liées à l'IA restent à l'avant-garde" de la hausse des indices boursiers, souligne David Morrison.
Dernière action au centre de l'attention des investisseurs, celle du groupe informatique Dell s'envolait d'environ 33%.
L'entreprise a créé la surprise la veille, en publiant des performances financières bien meilleures qu'attendu, dont un chiffre d'affaires pour le premier trimestre en hausse de près de 88% d'une année à l'autre (à 43,84 milliards de dollars).
Les résultats du groupe informatique sont notamment tirés par les équipements dédiés à l'IA.
Le chiffre d'affaires des serveurs IA a ainsi été multiplié par plus de huit d'une année à l'autre.
Plus tôt dans la semaine les actions du groupe d'informatique à distance (cloud) Snowflake et du spécialiste des puces mémoire Micron se sont aussi envolées, portées par l'engouement des investisseurs pour tout ce qui touche de près ou de loin à l'intelligence artificielle.
"Il n'y a actuellement aucun signe d'essoufflement", assure M. Morrison.
Ailleurs à la cote, la marque d'habillement American Eagle Outfitters plongeait de 14,15% à 15,39 dollars après avoir annoncé un recul de ses ventes (à périmètre comparable) au premier trimestre, par rapport à début 2025. Ses objectifs pour le trimestre en cours ont aussi déçu.
Autre groupe de prêt-à-porter, Gap chutait lui de plus de 17% à 20,62 dollars après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles.
Auprès de la chaîne CNBC, le patron de l'entreprise a mis en avant la responsabilité de collections printemps-été qui n'ont pas su convaincre le public.
Nasdaq
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