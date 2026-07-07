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Onsemi va céder deux usines de fabrication de puces pour réduire ses coûts
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Onsemi ON.O a annoncé mardi son intention de céder deux sites de production dans le cadre d'une stratégie plus large visant à réduire les coûts et à améliorer ses marges bénéficiaires.

L'action de la société a reculé de plus de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Elle a progressé de près de 75 % depuis le début de l'année.

Voici quelques détails:

* Onsemi fabrique des puces de puissance et de détection utilisées dans les véhicules électriques, les usines et les centres de données d'intelligence artificielle.

* Cette décision s'inscrit dans le cadre de sa stratégie "Fab Right", qui vise à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité et à orienter les ressources vers ses activités les plus compétitives et les plus évolutives, a indiqué la société.

* Le site d’Onsemi situé à Tarlac, aux Philippines, sera cédé à la société taïwanaise Greatek Electronics, spécialisée dans le conditionnement et les tests de semi-conducteurs. La transaction devrait être finalisée dans les trois à six prochains mois.

* Son site de Mountain Top, en Pennsylvanie, sera cédé au fabricant suédois de semi-conducteurs Silex Microsystems; la transaction devrait être finalisée en janvier 2028, ce qui laissera à Onsemi le temps de transférer sa production vers d’autres sites.

* La société n’a pas divulgué les conditions financières de ces transactions.

* Les deux sites continueront de fonctionner pendant leurs périodes de transition, et Onsemi a conclu un accord d’approvisionnement à long terme avec Greatek afin de garantir la continuité du service pour ses clients.

* Au total, ces cessions devraient permettre à Onsemi de réaliser des économies d’environ 35 millions de dollars par an, les premières économies étant attendues dès 2027 et les bénéfices pleins et entiers en 2028.

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