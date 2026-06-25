On craint que des milliers de personnes aient perdu la vie au Venezuela après deux séismes de grande ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des habitants désemparés cherchent leurs proches sous les décombres

* Le bilan s'élève à 164 morts, selon la présidente par intérim Rodriguez

* L'opposition recense plus de 10 000 personnes portées disparues

* “On se serait cru dans un film d'horreur”, raconte un survivant

(Ajout d'un appel à l'envoi de matériel de secours au paragraphe 7, description de la scène aux paragraphes 8, 10 et 35, déploiement américain à l'aéroport au paragraphe 20) par Vivian Sequera et Mayela Armas

On craignait jeudi que des milliers de Vénézuéliens aient trouvé la mort après que deux puissants séismes ont ravagé la capitale Caracas et ses environs, piégeant des personnes sous les décombres des bâtiments effondrés et déclenchant de puissantes répliques.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé mercredi après-midi à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, selon l’U.S. Geological Survey.

À la tombée de la nuit, les secouristes se frayaient un chemin à travers les décombres des bâtiments effondrés à Caracas, tandis que des proches désemparés cherchaient de l’aide pour leurs proches qu’ils craignaient de voir pris au piège. Des survivants encore sous le choc ont été évacués, certains sur des civières.

“Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à celle d’un film d’horreur”, a déclaré Maria Alejandra, une habitante d’un immeuble voisin, qui n’a pas donné son nom de famille.

“Nous avons dû enjamber les décombres et tout le reste. Le concierge avec le bébé et tous les voisins qui descendaient. Mais de cet immeuble, je n’ai vu qu’une seule famille réussir à sortir.”

UN SITE INTERNET FAIT ÉTAT DE 10 000 PERSONNES DISPARUES

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré qu’au moins 164 personnes avaient été confirmées mortes et près de 1 000 blessées, et que le gouvernement collaborait avec le secteur privé pour déployer des engins de chantier afin d’accélérer les opérations de secours en faveur des personnes encore piégées.

La région la plus touchée était l’État de La Guaira, près de Caracas, où se trouve l’aéroport de la ville. Des vidéos tournées par des témoins montraient des scènes de panique alors que les plafonds s’effondraient à l’aéroport et que les décombres des bâtiments détruits jonchaient le front de mer.

“Des dizaines de bâtiments se sont effondrés, et nous menons actuellement des opérations de sauvetage très intenses pour sauver autant de vies que Dieu nous permettra d’en sauver”, a déclaré Mme Rodriguez à la télévision d’État peu avant 1h du matin, heure locale (0500 GMT), jeudi.

“L’État de La Guaira est le théâtre d’une véritable tragédie et est devenu une zone sinistrée.”

Des maisons se sont effondrées près de l’épicentre du séisme à Morón, une petite ville balnéaire de l’État de Carabobo, où il n’y avait ni eau ni électricité. Trois enfants figuraient parmi les au moins huit personnes tuées dans la région, a déclaré à Reuters la maire de la ville, Emily Riera.

L’U.S. Geological Survey, qui utilise des modèles prédictifs pour estimer le nombre de victimes, a déclaré que celui-ci s’élèverait très probablement à plusieurs milliers, avec une forte probabilité de dépasser les 10 000.

Un site web créé pour recenser les personnes disparues et mis en ligne sur X par des dirigeants de l’opposition vénézuélienne, dont beaucoup se trouvent hors du Venezuela, faisait état de plus de 10 000 personnes portées disparues à 5h40, heure locale (09h40 GMT).

De nombreux Vénézuéliens se trouvaient chez eux lorsque les séismes ont frappé, alors que c'était un jour férié.

“Il y a eu un bruit assourdissant. Des objets sont tombés dans la maison, notamment des cruches qui se trouvaient dans le réfrigérateur. Je n’ai jamais rien vécu de tel”, a déclaré Coro Martinez, 56 ans, qui vit dans l’est de Caracas.

LE PENTAGONE VA DÉPLOYER DES MOYENS VERS L'AÉROPORT GRAVEMENT ENDOMMAGÉ

Mme Rodriguez a indiqué que des équipes de secours venues d’autres pays arriveraient bientôt et a remercié plusieurs dirigeants, notamment le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Elle a appelé à l’unité au Venezuela, où les manifestations antigouvernementales contre une inflation annuelle de plus de 500 % se sont multipliées depuis que Trump a ordonné la capture du président Nicolas Maduro lors d’un raid violent en janvier.

Trump a déclaré que le nombre de morts était “dévastateur”. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a indiqué que des équipes de recherche et de sauvetage étaient en cours de déploiement et que le Pentagone allait envoyer des moyens à l’aéroport endommagé.

D’autres villes et localités proches de Caracas touchées par le séisme, notamment El Junquito et La Guaira, étaient toujours privées d’électricité jeudi matin, ce qui complique encore davantage la tâche des secouristes.

La mission des Nations unies pour les droits de l’homme au Venezuela a exhorté le gouvernement à lever les restrictions sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait d’une “question de vie ou de mort”. L’accès a été rétabli dans certaines régions du pays, où les réseaux mobiles sont peu fiables.

LES HABITANTS SE RÉFUGIENT DANS LES RUES

Partout à Caracas, où les infrastructures étaient déjà en ruine en raison du manque d’investissements, les habitants se sont précipités pour évacuer les lieux alors que les bâtiments tremblaient.

“Dès que ça a commencé, on a entendu des gens crier”, a raconté Astrid Ramirez, une attachée de presse de 41 ans vivant dans l’ouest de Caracas. “Tout le monde dévalait les escaliers.”

Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, a déclaré que la police l’avait aidée à sortir de chez elle. “Ce tremblement de terre était horrible, bien pire que celui de 1967”, a-t-elle déclaré, faisant référence à un séisme de magnitude 6,3 qui, selon l’USGS, avait fait 240 morts.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la jonction de la plaque des Caraïbes et de la plaque sud-américaine.

Selon l’USGS, environ 30 000 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un séisme a provoqué des destructions massives à Mérida et à Caracas en 1812.

LA BOURSE MISE AU SERVICE DES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE

À l’Hospital de Clínicas de Caracas, le personnel a doublé ses effectifs pendant le service de nuit pour aider à soigner les blessés, a indiqué un employé de l’établissement.

Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine. La Bourse de la ville a été fermée et sera mise à disposition pour soutenir les opérations de secours.

La Croix-Rouge vénézuélienne a indiqué que son siège avait été gravement endommagé, mais qu’elle avait dépêché des équipes de secours dans les zones les plus touchées. La France a déclaré que son ambassade avait été fortement endommagée.

Près de l’épicentre, les employés remettaient en service le complexe pétrochimique de Morón, le deuxième plus grand du Venezuela actuellement en activité, a déclaré un chef des pompiers locaux, après qu’on leur eut demandé de ne pas se rendre sur place pendant l’évaluation des dégâts.

Les autres infrastructures pétrolières semblaient épargnées.

Chevron CVX.N , principal partenaire étranger de la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne PDVSA PDVSA.UL , a déclaré que tous ses employés avaient été localisés et que les opérations se poursuivaient.

La compagnie pétrolière britannique Shell, qui étudie actuellement l'exploitation de gisements de gaz au Venezuela, a indiqué que tous ses employés étaient sains et saufs.