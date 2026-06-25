La France a-t-elle tiré toutes les leçons de la canicule historique de 2003?

Neuf camions réfrigérés où reposent une centaine de corps provenant de morgues d'Ile-de-France saturées, le 24 août 2003 à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, après un épisode de canicule qui a causé quelque 15.000 morts ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Après les quelque 15.000 morts causées par la canicule de 2003, plusieurs mesures ont été instaurées pour préparer la France aux effets du nombre croissant de vagues de chaleur. Pourtant, l’épisode actuel, marqué par des températures dépassant parfois 40°C, révèle d’importantes lacunes.

Voici secteur par secteur ce qui a été fait depuis 20 ans et ce qui reste à faire:

Prévention sanitaire et météorologique

La canicule de 2003 a fait de la chaleur une menace de santé publique comparable aux grandes épidémies ou catastrophes naturelles. Elle a favorisé l’émergence d’une culture du risque autour d’un phénomène jusque-là surtout perçu comme un inconfort estival.

Dès 2004, le Plan national canicule a été créé pour prévenir et limiter les impacts sanitaires des vagues de chaleur. Il définit les responsabilités de l’État, des préfectures, des agences régionales de santé et des communes, les procédures de surveillance, les mesures selon le niveau de risque et les dispositifs destinés aux personnes vulnérables.

La même année, Météo-France a intégré la canicule dans son système de vigilance météorologique. Quatre niveaux d’alerte, du vert au rouge, ont été définis, département par département, avec les acteurs de santé.

Hôpitaux

Le ministre de la Santé de l'époque, Jean-François Mattei, réconforte un patient, le 14 août 2003 dans un couloir du service des urgences de l'hôpital Tenon à Paris, après l'application du Plan blanc visant à mieux lutter contre les effets meurtriers de la canicule sur les personnes âgées ( AFP / JEAN AYISSI )

La crise de 2003 avait mis en évidence l’inadaptation de nombreux établissements hospitaliers, notamment l’absence de climatisation dans les chambres et la difficulté à faire face à un afflux inhabituel de patients.

Depuis, plusieurs mesures ont été adoptées, comme la mise en place à l'été 2004 du Système d'alerte canicule et santé pour étudier l'impact sanitaire des vagues de chaleur, ou le renforcement des plans blancs hospitaliers.

Mais la Fédération hospitalière de France (FHF) note l’absence de bilan national sur la climatisation des hôpitaux ainsi que le manque de directives nationales. Selon elle, les réflexions ont davantage porté sur la réduction de l'empreinte environnementale que sur l'adaptation des bâtiments aux fortes chaleurs.

Face à la canicule actuelle, les hôpitaux fonctionnent encore en mode "gestion de crise": adaptation des horaires et des tenues, protection des surfaces vitrées, vigilance accrue sur l’hydratation.

Thomas Delomas, chef des urgences de l’hôpital Memorial de Saint-Lô évoque auprès de l’AFP un service qui n’est pas "climatisé" mais "rafraîchi" avec des "moyens complètement sous-dimensionnés et inefficaces". À la régulation du Samu, le thermomètre affichait 31 degrés mardi, témoigne-t-il.

Personnes âgées

Des fleurs sont déposées sur des tombes, le 4 septembre 2003 au cimetière parisien de Thiais où cinquante-sept personnes âgées, décédées lors de la canicule et dont les corps n'ont pas été réclamés, ont été inhumées, dans le Val-de-Marne ( AFP / DANIEL JANIN )

Depuis 2004, le plan canicule prévoit notamment que les municipalités tiennent des registres de personnes âgées à contacter lors de chaleurs excessives.

Les Ehpad doivent disposer d'au moins une pièce commune climatisée et le personnel doit surveiller la température dans l'établissement, fermer les volets et encourager régulièrement l’hydratation des résidents.

Mais pour plusieurs associations, ces mesures restent insuffisantes. "Il faudrait plus de salles ouvertes au public, plus de possibilités de transports pour s'y rendre, plus de personnel dédié pour faire des visites à domicile", estime Françoise Gobled, présidente de la Fédération des amis de personnes âgées (Fnapaef).

Travail

Les obligations des employeurs ont été renforcées par un décret de 2025, qui prévoit des mesures graduées selon les niveaux de vigilance de Météo-France: maintien d’une température adaptée dans les locaux fermés, protection des travailleurs en extérieur et mise à disposition d’"eau potable et fraîche".

Mais la CGT déplore notamment que les inspecteurs du travail ne puissent pas imposer l’arrêt d’un chantier et que le Code du travail ne fixe aucun seuil de température entraînant une suspension obligatoire de l’activité.

Dans le BTP, un décret de juin 2024 a intégré la canicule aux intempéries ouvrant droit au chômage technique indemnisé.

Logement

La réglementation environnementale RE2020 impose depuis 2022 une évaluation du confort d'été dans les logements neufs, avec un seuil maximal de chaleur à respecter. Toutefois, elle ne rend pas obligatoires les protections solaires extérieures.

La rénovation des logements existants peine à décoller, les politiques publiques ayant d’abord privilégié le confort hivernal et la décarbonation. Depuis 2024, MaPrimeRénov’ finance l’installation de volets et de brasseurs d’air, mais uniquement dans le cadre d’une rénovation globale.

Selon le ministère du Logement, un tiers des 120.000 logements rénovés en 2025 comportaient des travaux d’amélioration du confort d’été.

Pourtant selon une étude de la société de conseil Pouget Consultants et l'Alliance des industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment (Ignes), seul un logement sur dix serait "suffisamment adapté" aux fortes chaleurs.

Collectivités et bâtiments publics

Dans le cadre du plan canicule, les maires, mobilisés par les préfets dès le niveau 2 d'alerte, doivent tenir à jour un registre des personnes vulnérables, identifier les lieux rafraîchis accessibles, assurer le bon fonctionnement du réseau d’eau potable, mettre à disposition des points d’eau gratuits et diffuser les consignes de prévention.

Les réponses locales sont organisées dans les plans communaux de sauvegarde (PCS), qui prévoient différents niveaux d’intervention: cellules de crise, annulation d’événements, limitation des horaires ou fermeture de certains établissements.

Concernant les écoles, un plan de rénovation de 40.000 écoles été lancé en 2023. Aucune température réglementaire de fermeture d’une école n’a été définie.