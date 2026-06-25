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Marylise Léon reconduite à la tête de la CFDT pour un mandat de quatre ans
information fournie par AFP 25/06/2026 à 18:29

La secrétaire générale du syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), Marylise Léon, prononce un discours lors de l'ouverture du 51e congrès de la confédération, Bordeaux, le 22 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

La secrétaire générale du syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), Marylise Léon, prononce un discours lors de l'ouverture du 51e congrès de la confédération, Bordeaux, le 22 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT depuis 2023, a été réélue jeudi à la tête du premier syndicat français pour un mandat de quatre ans, a constaté un journaliste de l'AFP.

Elle représentera toujours le syndicat durant la campagne présidentielle après avoir assuré lors du 51e congrès de l'organisation, qui se tient depuis lundi à Bordeaux, qu'"il n'y a pas de compromis possible" avec le RN, dont elle refuse de rencontrer les élus.

Marylise Léon, 49 ans, avait ouvert le congrès en fustigeant "la volonté d'une partie de la classe politique de taper sur les syndicats".

Le rapport d'activité qu'elle a présenté, adopté mercredi à plus de 86%, a dénoncé les "à-coups successifs" portés à la démocratie française: "loi immigration, dissolution de l’Assemblée nationale, instabilité gouvernementale, enlisement de l’action publique, brutalisation des débats".

Les 41 membres du bureau national élu ont également reconduit vendredi Yvan Ricordeau comme secrétaire général adjoint et désigné comme trésorier confédéral Laurent Soulier, issu de la fédération Chimie-Energie, en remplacement de Jocelyne Cabanal.

Vendredi, les plus de 1.600 délégués du congrès se prononceront sur une résolution revendicative qui servira de feuille de route au syndicat réformiste pour les quatre années qui viennent.

Avec Sophie Binet, reconduite début juin à la tête de la CGT, et Christelle Thieffinne, qui a pris le 10 juin la tête du syndicat de l'encadrement CFE-CGC en succédant à François Hommeril, trois des cinq syndicats représentatifs au niveau national seront dirigés par des femmes pour les années à venir.

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