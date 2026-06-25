Séisme au Venezuela: au moins 164 morts, urgence pour retrouver les disparus

Un habitante parmi les décombres d'un immeuble à Catia La Mar, au Venezuela, le 25 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )

De nombreux Vénézuéliens tentent jeudi de secourir des proches pris au piège sous les décombres d'immeubles effondrés, au lendemain d'un double séisme d'une puissance inégalée qui, selon un bilan provisoire, a fait au moins 164 morts.

Bâtiments aplatis ou affaissés, montagnes de gravats où des familles en détresse tentent de retrouver les disparus ensevelis: à l'épicentre du séisme, les équipes de l'AFP ont constaté d'impressionnantes scènes de destruction faisant craindre un bilan bien plus lourd.

La zone la plus durement touchée est la région de La Guaira, au nord de la capitale Caracas, où se trouvent notamment l'aéroport international de Maiquetia qui a été fermé car fortement endommagé, et la ville côtière de Catia la Mar, où plusieurs immeubles se sont effondrés.

Comme celui d'Antonio Bermudez: "Il y a un endroit d'où une jeune femme appelée Jennifer, du onzième étage, me répond. Mais nous n'avons aucun outil, nous n'avons aucun moyen pour aider" à la sortir des décombres, explique-t-il.

Là, Lisbeth Vazquez, 37 ans, raconte à l'AFP comment les siens se sont échappés in extremis par les fenêtres de l'appartement familial alors que l'immeuble était "en train de s'enfoncer complètement" dans le sol. "C'était terrifiant", dit-elle: "Des voisins des étages inférieurs sont ensevelis, on essaie de les sortir".

"Il ne nous reste plus rien. Rien, pas même la force ni le courage d'entrer là-dedans", souffle Larry Rojas, 49 ans, devant un tas de décombres où se trouvent des proches ensevelis.

"On a besoin de gens qui viennent aider. Il y a ici une petite fille qui est coincée depuis hier soir, on peut la sortir, on a besoin d'une pelleteuse", a déclaré désespéré Dani Rizo, autre habitant de 48 ans.

Jean Alexander Capote, 48 ans, qui a perdu sa belle-mère et recherche désespérement sa fille disparue, implore "de l'aide rapidement".

Une résidence détruite par un séisme à Catia La Mar, au Venezuela, le 25 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )

L'aide internationale s'organise et nécessitera un "effort collectif massif", prévient jeudi le chef de l'aide humanitaire de l'ONU, Tom Fletcher.

Les Etats-Unis ont promis une réponse "importante", "rapide et efficace", selon le secrétaire d'Etat, Marco Rubio, et vont "immédiatement" déployer aide et secouristes.

La Chine, l'Inde, même l'Iran (traditionnel allié de Caracas)) ravagé par la guerre, ainsi que de nombreux pays de l'Union européenne et d'Amérique latine ont également proposé leur aide sous forme d'envoi d'équipes de recherche et de moyens médicaux.

"Ca tremble"

Carte montrant l’intensité des secousses après deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé la même zone du Venezuela mercredi ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Selon la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, qui a déclaré l'état d'urgence, au moins 164 personnes ont été tuées et 971 blessées dans la double secousse de magnitude 7,2 et 7,5 qui s'est produite mercredi à 18H04 (22H04 GMT).

D'après les données du Service géologique des États-Unis (USGS), le séisme de 7,5 est le plus puissant depuis 1900 à frapper le Venezuela, pays de près de 30 millions d'habitants à l'économie en crise depuis des années.

La première secousse de magnitude 7,2 s'est produite mercredi à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas, suivie d'une seconde de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur, enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là, puis d'une vingtaine de répliques, selon l'USGS.

A Caracas, où de nombreux immeubles se sont effondrés, des rues sont jonchées de débris de verre et beaucoup de gens ont passé la nuit à dormir dehors ou dans leur voiture, tremblant à chacune des répliques.

Des habitants recherchent d'éventuels survivants sur un immeuble effondré à Catia La Mar, au Venezuela, le 25 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )

Des coupures d'électricité sont signalées et le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz pour "éviter tout accident".

Jeudi matin, quasiment aucun commerce n'était ouvert et le trafic automobile était dense, de nombreux habitants cherchant à se réfugier loin des immeubles en péril.

"Ça tremble, ça tremble en ce moment", se sont mis à crier lors d'une réplique des personnes rassemblées autour d'un immeuble déjà à terre.

Certains sont attroupés à observer les équipes de secours s'activer autour des décombres, d'autres tentent en s'époumonnant de localiser les disparus sous la pierraille.

"Essentiel et urgent"

"Avant même ces séismes, près de 8 millions de personnes au Venezuela avaient besoin d'une aide humanitaire", a rappelé M. Fletcher.

"Cette catastrophe risque d'aggraver des vulnérabilités déjà existantes", a prévenu le chef de l'aide humanitaire de l'ONU. "Un soutien international durable aux organisations humanitaires intervenant sur le terrain est essentiel et urgent", a-t-il plaidé.

Si l'aéroport international de Maiquetia, qui dessert la capitale vénézuélienne, a été fermé en raison de "graves dommages à ses infrastructures" selon Mme Rodriguez, Caracas pourra disposer de l'aéroport militaire de La Carlota, situé en pleine zone métropolitaine, pour acheminer l'aide internationale.

Le séisme a été ressenti jusqu'en Colombie voisine, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1.000 km à vol d'oiseau.

Des tremblements ont également été signalés dans plusieurs villes du nord du Brésil, selon le réseau de surveillance sismique du pays

En 1997 à Cariaco, dans le nord-est du Venezuela, un tremblement de terre avait fait 73 morts. En 1967, un séisme à Caracas avait fait quelque 236 victimes.