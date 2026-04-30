information fournie par Boursorama avec AFP • 30/04/2026 à 11:15

OMV (hydrocarbures): bénéfice en forte hausse au premier trimestre, mais production en baisse

Le groupe pétrolier et gazier autrichien OMV a vu son bénéfice net fortement augmenter au premier trimestre grâce à un effet exceptionnel, mais la guerre en Iran pèse sur la production d'hydrocarbures.

Alfred Stern, PDG d'OMV, à Vienne, en décembre 2022 ( AFP / JOE KLAMAR )

L'entreprise a enregistré un profit de 1,48 milliard d'euros sur la période de janvier à mars, contre 143 millions un an plus tôt, selon un communiqué publié jeudi.

La hausse provient notamment de la déconsolidation du groupe Borealis dans le cadre de la fusion au sein de la nouvelle entité Borouge International, la fin des importations russes ayant par ailleurs pesé sur les résultats l'année dernière.

Le bénéfice d'exploitation du groupe hors effets exceptionnels et de stocks (CSS), très observé par les analystes, a lui reculé d'environs 12% à 1,02 milliard.

Le chiffre d'affaires, ajusté à 5,85 milliards, baisse aussi, comparé à celui de l'année dernière (-6%).

"OMV a réalisé une performance solide malgré un environnement de marché extrêmement volatil et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues au conflit au Moyen-Orient", a déclaré son PDG Alfred Stern.

La production d’hydrocarbures a reculé de 7%, principalement en raison de fermetures temporaires dues au conflit au Moyen-Orient.

Les compagnies d'hydrocarbures autrichienne OMV et émirati ADNOC ont créé ensemble en mars un nouveau leader mondial de la production de plastiques, Borouge International.

OMV détient 50% du capital de la nouvelle entité.

Au premier trimestre, la plupart des indicateurs financiers sont encore présentés selon l’ancienne structure du groupe.

En parallèle, les effets techniques de la clôture sont déjà pris en compte dans le bilan. Ils englobent l’apport de capital de 1,5 milliard d'euros à Borouge International.

Toute première entreprise occidentale à signer un contrat de livraison avec Gazprom, dès 1968, l'entreprise avait bâti son modèle économique sur l'importation d'hydrocarbures russes et doit se réinventer depuis la fin des livraisons de gaz de ce pays, en décembre 2024.

En raison de la situation géopolitique, OMV a revu ses prévisions pour 2026. Il table désormais sur un prix moyen du Brent compris entre 85 et 95 dollars le baril, contre 65 dollars précédemment.

Intégré de la production à la distribution, détenu à 31,5% par l'Etat autrichien, OMV a vu sa masse salariale fondre ces dernières années, passant de 37.700 salariés dans le monde en 2010 à un peu plus de 16.000 en 2026.