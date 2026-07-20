OMER-DECUGIS & CIE : Résultats semestriels 2025/26 et Chiffre d'affaires 9 mois en croissance de +14,6%

Chiffre d'affaires en progression de +16,3% à 163,3 M€

Performance opérationnelle temporairement affectée par un contexte de croissance des volumes et des éléments non récurrents

Amélioration de la génération de trésorerie opérationnelle

Renforcement de l'intégration verticale de la filière avec Sopromat

Chiffre d'affaires 9 mois en croissance de +14,6%

Rungis, le 20 juillet 2026 – Omer-Decugis & Cie (ISIN : FR0014003T71 – mnémo : ALODC), Groupe international, spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, publie ses résultats semestriels au titre de l'exercice 2025/26 (du 1 er octobre 2025 au 31 mars 2026), arrêtés par le Conseil d'administration le 17 juillet 2026 ainsi que son chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025/26 (du 31 mars 30 juin 2026). Le rapport financier semestriel 2025/26 sera mis à la disposition du public au plus tard le 31 juillet 2026.

En K€ - normes françaises – données auditées 1 er semestre

2024/25 1 er semestre

2025/26 Variation Chiffre d'affaires 140 399 163 323 +22 924 K€ Marge brute

% sur ventes de marchandise 22 440

16,0% 23 923

14,6% +1 483 K€

-1,4 pt EBITDA [1]

% du chiffre d'affaires 6 441

4,6% 4 879

3,0% -1 562 K€

-1,6 pt Dotations nettes aux amortissements et provisions et reprise des écarts d'acquisition (1 252) (1 343) -91 K€ Résultat d'exploitation 5 132 3 557 - 1 575 K€ Résultat financier (293) (559) -266 K€ Résultat exceptionnel 80 - -80 K€ Charge d'impôts (1 107) (414) +693 K€ Résultat net de l'ensemble consolidé 3 775 2 581 -1 194 K€ Résultat net part du Groupe 3 779 2 579 -1 200 K€

Vincent Omer-Decugis, Président-directeur général d'Omer-Decugis & Cie, commente : « Ce premier semestre confirme la forte dynamique commerciale du Groupe avec une croissance de plus de 16%, portée par la très bonne performance du pôle SIIM et la poursuite du développement de Bratigny. Nous continuons de renforcer nos positions commerciales sur nos principaux marchés en France et à l'international et à élargir notre offre, notamment avec des conditionnements répondant aux nouveaux usages de consommation. Cette croissance a nécessité des ajustements opérationnels qui ont impacté temporairement notre rentabilité. Celle-ci a par ailleurs été affectée au premier semestre par un effet comptable non récurrent lié aux couvertures de change mises en place lors de l'exercice précédent. En parallèle, notre génération de trésorerie s'est nettement améliorée, témoignant de la solidité de nos fondamentaux. Nous poursuivons avec détermination l'exécution de notre plan stratégique 2030 avec le renforcement de notre intégration vers l'amont et le déploiement à venir de notre plateforme logistique de Dunkerque, qui accueillera également notre activité de fraîche découpe développée avec PrepWorld, leader britannique du segment. Ces investissements constituent des leviers majeurs de notre développement et soutiennent notre ambition de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 2030. »

Une croissance toujours soutenue au 1 er semestre 2025/26 à +16,3%

Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 163,3 M€, en progression de +16,3% par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Cette performance est principalement portée par le pôle SIIM, dont le chiffre d'affaires atteint 131,6 M€, en progression de +18,6%, confirmant la pertinence de la stratégie commerciale du Groupe, la qualité de ses référencements et la solidité de son positionnement. Le pôle BRATIGNY affiche également une dynamique positive sur le semestre, avec un chiffre d'affaires de 31,7 M€, en croissance de +7,6%, bénéficiant des effets de la réorganisation de ses activités engagées lors de l'exercice précédent.

Une performance opérationnelle sous pression temporaire

La marge brute du 1 er semestre 2025/26 progresse de 6,6% à 23,9 M€ mais ressort, rapportée au chiffre d'affaires, en baisse de 1,4 point dans un contexte de forte croissance des volumes. Cette évolution reflète principalement :

Une politique commerciale axée sur le développement de parts de marché afin de renforcer les positions du Groupe, notamment dans l'avocat ;

Un impact défavorable des couvertures de change constituées lors de l'exercice précédent, ayant un effet de l'ordre de 1,0 M€.

Dans ce contexte, et malgré une bonne maîtrise des charges de personnel, qui restent stables à 5,8% du chiffre d'affaires, l'EBITDA courant s'établit à 4,9 M€, en retrait de 1,6 M€ par rapport au 1 er semestre de l'exercice précédent.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions (-1,3 M€), le résultat d'exploitation du 1 er semestre 2025/26 s'élève à 3,6 M€, en retrait de 1,6 M€.

Enfin, après intégration du résultat financier (-0,6 M€) et d'une charge d'impôts de -0,4 M€, le résultat net part du Groupe du 1 er semestre 2025/26 se traduit par un bénéfice de 2,6 M€.

Structure financière : amélioration de la génération de trésorerie opérationnelle

Les flux nets de trésorerie générés par l'activité s'établissent à 1,8 M€ au 1 er semestre 2025/26, contre -0,1 M€ au 1 er semestre 2024/25.

Cette amélioration traduit la bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement, dont la consommation est limitée à -2,4 M€, contre -6,3 M€ un an auparavant, malgré la forte progression de l'activité et le démarrage anticipé de la campagne de mangues. La hausse des créances clients, liée au développement des volumes, a notamment été compensée par une optimisation des stocks, ainsi que par la mise en place d'un contrat d'affacturage sans recours.

Au 31 mars 2026, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 38,3 M€, la trésorerie disponible et équivalents à 12,9 M€ et les dettes financières brutes à 20,1 M€ incluant 15,9 M€ de concours bancaires.

Chiffre d'affaires 9 mois 2025/26 en hausse de +14,6% à 250,9 M€

En K€ - normes françaises non-audités T3

2024/25 T3

2025/26 Var. 9 mois

2024/25 9 mois

2025/26 Var. Pôle SIIM 62 284 70 816 +13,7% 173 243 202 457 +16,8% Pôle Bratigny 17 165 16 721 -2,6% 46 605 48 403 +3,9% Omer-Decugis & Cie 79 449 87 538 +10,2% 219 848 250 861 +14,6%

Le 3 ème trimestre 2025/2026 confirme la dynamique positive enregistrée depuis le début de l'exercice, avec une croissance du chiffre d'affaires de +10,2%.

Cette progression est portée par le pôle SIIM, en hausse de +13,7%, bénéficiant du dynamisme des gammes mûrs à point et exotiques sur la période. L'activité avocat poursuit notamment sa forte croissance, soutenue par le gain de nouveaux référencements clients et le développement des gammes en barquettes, sur un marché où le Groupe dispose encore d'un potentiel de développement significatif.

L'activité de Bratigny a fait preuve de résilience dans un environnement de marché marqué par une baisse de la fréquentation des marchés de plein air, sous l'effet de la canicule et d'une consommation atone liée au contexte économique et géopolitique, entraînant un report des achats vers la grande distribution.

Ainsi, à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26 (du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026), le chiffre d'affaires consolidé du groupe Omer-Decugis & Cie s'établit à 250,9 M€, en progression de +14,6%.

Poursuite de l'exécution du plan stratégique 2030

Le Groupe poursuit le déploiement de son plan stratégique conformément à sa feuille de route 2030.

Le projet de plateforme logistique de Dunkerque progresse conformément au calendrier, avec une mise en exploitation prévue fin 2027. Cette infrastructure permettra d'accroître les capacités de traitement du Groupe, d'améliorer son efficacité opérationnelle et d'accompagner durablement sa croissance.

Par ailleurs, Omer-Decugis & Cie a porté sa participation dans Sopromat de 69% à 90%. Filiale spécialisée dans le conditionnement, la préparation et l'exportation de mangues en provenance d'Afrique de l'Ouest, Sopromat constitue un maillon clé de la chaîne d'approvisionnement du Groupe. Cette opération renforce l'intégration verticale de la filière mangue en Afrique de l'Ouest et consolide le contrôle du Groupe sur un maillon stratégique de sa chaîne d'approvisionnement.

Perspectives

Le Groupe anticipe le maintien d'une solide trajectoire commerciale sur l'ensemble de l'exercice 2025/26 qui bénéficiera notamment du bon démarrage de la campagne de mangues d'Afrique de l'Ouest, produit phare de son offre intégrée.

Omer-Decugis & Cie demeure néanmoins attentif aux évolutions du contexte géopolitique et à leurs incidences potentielles sur les coûts logistiques et énergétiques. À ce stade, ces effets restent limités et devraient être progressivement répercutés dans les conditions commerciales.

Calendrier des prochaines publications financières :

Chiffre d'affaires annuel 2025/26, le 3 novembre 2026 (après Bourse)

Retrouvez toutes les informations sur : www.omerdecugis.com

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

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Contacts

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+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr

[1] EBITDA : résultat d'exploitation, avant dotations et reprises sur amortissements et provisions hors provisions sur actif circulant et prêts, auquel est ajouté la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.