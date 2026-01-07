OMER-DECUGIS & CIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont au 31 décembre 2025

Rungis, le 7 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société OMER-DECUGIS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 9 989
- Solde en espèces : 78 144,30 €
Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :
|ACHAT
|76 180 titres
|570 832,51 €
|1 571 transactions
|VENTE
|77 060 titres
|579 194,52 €
|1 380 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 10 869
- Solde en espèces: 69 782,29 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 200 000,00 €
À propos d'Omer-Decugis & Cie
Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes distribués.
ANNEXE
|Achats
|Ventes
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|
Capitaux en
EUR
|TOTAL
|1 571
|76 180
|570 832,51
|1 380
|77 060
|579 194,52
|01/07/2025
|6
|300
|1788,09
|3
|78
|463,32
|02/07/2025
|14
|547
|3231,46
|7
|589
|3518,69
|03/07/2025
|6
|397
|2373,27
|6
|76
|450,82
|04/07/2025
|8
|560
|3323,26
|9
|487
|2902,96
|07/07/2025
|14
|565
|3353,78
|10
|411
|2431,76
|08/07/2025
|9
|668
|3904,93
|5
|610
|3609,49
|09/07/2025
|1
|2
|11,72
|20
|981
|5874,03
|10/07/2025
|4
|113
|711
|22
|599
|3750,82
|11/07/2025
|5
|215
|1383,31
|7
|316
|2041,8
|14/07/2025
|9
|359
|2289,92
|3
|69
|443,54
|15/07/2025
|5
|186
|1197,1
|5
|192
|1239,49
|16/07/2025
|8
|394
|2535,47
|4
|151
|976,2
|17/07/2025
|10
|502
|3216,26
|1
|44
|281,6
|18/07/2025
|7
|234
|1533,75
|23
|918
|6018,68
|21/07/2025
|7
|382
|2739,55
|35
|817
|5849,72
|22/07/2025
|32
|1163
|8353,01
|11
|562
|4117,61
|23/07/2025
|18
|1057
|7379,87
|20
|1046
|7365,62
|24/07/2025
|25
|1100
|7701,32
|10
|550
|3885,48
|25/07/2025
|9
|335
|2353,81
|16
|691
|4923,79
|28/07/2025
|8
|360
|2737,91
|23
|1070
|7998,36
|29/07/2025
|16
|720
|5626,73
|26
|1054
|8276,43
|30/07/2025
|13
|640
|5099,07
|8
|300
|2430,51
|31/07/2025
|14
|618
|4912,85
|15
|771
|6123,13
|01/08/2025
|9
|378
|2992,63
|20
|818
|6569,11
|04/08/2025
|16
|1045
|9030,79
|35
|1588
|13642,98
|05/08/2025
|27
|1331
|11482,67
|22
|1177
|10210,48
|06/08/2025
|38
|1132
|9423,9
|20
|1051
|8700,39
|07/08/2025
|28
|1019
|8562,45
|26
|1382
|11632,99
|08/08/2025
|15
|1097
|9138,89
|14
|641
|5352,93
|11/08/2025
|32
|1765
|14433,29
|20
|1462
|12039,42
|12/08/2025
|32
|1623
|13065,15
|15
|674
|5462,3
|13/08/2025
|45
|2072
|15943
|25
|1202
|9181,24
|14/08/2025
|14
|1091
|8193,63
|23
|928
|7055,49
|15/08/2025
|7
|245
|1894,12
|6
|55
|426,62
|18/08/2025
|14
|533
|4065,08
|16
|1304
|10085,27
|19/08/2025
|31
|1510
|11368,04
|9
|704
|5241,49
|20/08/2025
|10
|1022
|7544,92
|5
|427
|3161,25
|21/08/2025
|9
|610
|4530,59
|21
|1179
|8810,55
|22/08/2025
|2
|124
|942,4
|6
|859
|6572,81
|25/08/2025
|20
|1316
|10448,78
|27
|1142
|8985,71
|26/08/2025
|28
|1939
|14794,38
|1
|180
|1364,4
|27/08/2025
|23
|911
|6804,53
|4
|128
|949,76
|28/08/2025
|19
|1146
|8236,65
|11
|853
|6094
|29/08/2025
|16
|567
|4101,68
|26
|1978
|14691,79
|01/09/2025
|2
|103
|782,82
|7
|489
|3723,78
|02/09/2025
|29
|1507
|11386,14
|6
|457
|3411,37
|03/09/2025
|9
|434
|3176,53
|3
|67
|490,44
|04/09/2025
|5
|282
|2117,93
|12
|763
|5676,11
|05/09/2025
|10
|506
|3967,9
|34
|2041
|15789,99
|08/09/2025
|11
|532
|4123,11
|7
|301
|2324,29
|09/09/2025
|2
|121
|931,7
|3
|228
|1759,16
|10/09/2025
|2
|88
|677,6
|7
|322
|2487,84
|11/09/2025
|7
|274
|2113,88
|1
|15
|115,8
|12/09/2025
|9
|794
|6091,65
|4
|210
|1606,84
|15/09/2025
|16
|744
|5670,92
|5
|683
|5189,23
|16/09/2025
|11
|1008
|7566,25
|6
|401
|2993,14
|17/09/2025
|27
|1312
|9589,67
|0
|0
|0
|18/09/2025
|8
|286
|2105,79
|9
|409
|2995,11
|19/09/2025
|17
|1052
|7617,11
|6
|802
|5803,03
|22/09/2025
|11
|398
|2887,89
|9
|837
|6098,21
|23/09/2025
|11
|653
|4964,43
|14
|2198
|16880,64
|24/09/2025
|7
|281
|2123,15
|4
|88
|667,8
|25/09/2025
|10
|224
|1690,37
|2
|70
|529,2
|26/09/2025
|17
|1075
|7947,48
|3
|150
|1101
|29/09/2025
|1
|20
|146,8
|4
|176
|1297,912
|30/09/2025
|1
|50
|368
|3
|122
|900,36
|01/10/2025
|2
|24
|178,56
|12
|847
|6300,07
|02/10/2025
|5
|289
|2150,94
|3
|211
|1574,06
|03/10/2025
|3
|16
|119,36
|6
|203
|1518,91
|06/10/2025
|18
|515
|3836,54
|4
|89
|667,08
|07/10/2025
|2
|67
|495,8
|5
|420
|3121,82
|08/10/2025
|6
|325
|2420,31
|8
|402
|2997,55
|09/10/2025
|1
|15
|111,6
|1
|44
|328,24
|10/10/2025
|21
|1110
|8096,78
|1
|58
|432,68
|13/10/2025
|5
|303
|2200,02
|26
|1887
|14128,54
|14/10/2025
|49
|1433
|10906,85
|5
|521
|3848,21
|15/10/2025
|9
|616
|4671,37
|11
|1128
|8535,69
|16/10/2025
|3
|31
|231,66
|5
|350
|2632,39
|17/10/2025
|12
|541
|4077,3
|5
|232
|1762,09
|20/10/2025
|15
|690
|5088,54
|9
|496
|3693,51
|21/10/2025
|7
|352
|2614,09
|8
|811
|6050,79
|22/10/2025
|18
|874
|6504,92
|29
|1836
|13880,71
|23/10/2025
|39
|1029
|7752,28
|14
|546
|4156,7
|24/10/2025
|21
|807
|5943,39
|18
|1111
|8286,5
|27/10/2025
|1
|40
|292
|18
|758
|5667,11
|28/10/2025
|9
|320
|2400
|8
|500
|3781,3
|29/10/2025
|8
|178
|1341,32
|3
|215
|1628,69
|30/10/2025
|9
|243
|1829,47
|1
|4
|30,24
|31/10/2025
|5
|108
|809,68
|11
|444
|3356,64
|03/11/2025
|16
|595
|4615
|17
|757
|5882,95
|04/11/2025
|43
|2631
|19323,64
|20
|857
|6243,25
|05/11/2025
|10
|450
|3284,82
|26
|1082
|7957,14
|06/11/2025
|15
|853
|6282,86
|4
|290
|2118,8
|07/11/2025
|14
|374
|2724,03
|34
|403
|2971,92
|10/11/2025
|4
|587
|4453,22
|30
|1720
|12987,03
|11/11/2025
|2
|144
|1115,37
|11
|893
|6844,85
|12/11/2025
|23
|1598
|12240,84
|14
|1071
|8172,27
|13/11/2025
|15
|633
|4831,56
|15
|797
|6076,97
|14/11/2025
|9
|771
|5771,01
|16
|743
|5640,34
|17/11/2025
|2
|85
|628
|1
|1
|7,42
|18/11/2025
|4
|180
|1318,39
|1
|39
|287,04
|19/11/2025
|9
|513
|3737,56
|8
|441
|3237,56
|20/11/2025
|6
|260
|1892,41
|8
|506
|3700,58
|21/11/2025
|9
|502
|3642,81
|19
|1718
|12652,73
|24/11/2025
|7
|282
|2157,44
|21
|684
|5168,03
|25/11/2025
|11
|547
|4174,76
|9
|482
|3676,65
|26/11/2025
|16
|540
|4120,42
|6
|351
|2691,64
|27/11/2025
|7
|425
|3200,21
|2
|119
|896,38
|28/11/2025
|9
|240
|1803,98
|1
|78
|588,12
|01/12/2025
|18
|857
|6319,26
|0
|0
|0
|02/12/2025
|7
|634
|4689,82
|3
|182
|1345,87
|03/12/2025
|7
|402
|2964,27
|1
|14
|103,6
|04/12/2025
|2
|167
|1227,32
|5
|203
|1494,97
|05/12/2025
|3
|278
|2068,32
|14
|986
|7330,22
|08/12/2025
|3
|193
|1439,95
|3
|200
|1500
|09/12/2025
|17
|787
|5826,55
|3
|80
|596,8
|10/12/2025
|16
|670
|4890,8
|2
|111
|823,62
|11/12/2025
|2
|45
|332,1
|5
|158
|1169,2
|12/12/2025
|11
|337
|2474,36
|6
|809
|6001,4
|15/12/2025
|2
|100
|736
|7
|359
|2658,4
|16/12/2025
|16
|804
|5965,52
|5
|366
|2731,6
|17/12/2025
|1
|15
|111
|6
|291
|2163,09
|18/12/2025
|13
|887
|6647
|5
|743
|5556,45
|19/12/2025
|4
|379
|2836,66
|8
|738
|5536,55
|22/12/2025
|2
|250
|1895
|7
|542
|4075,73
|23/12/2025
|13
|363
|2735,82
|1
|122
|924,76
|24/12/2025
|2
|130
|976
|2
|150
|1126,01
|29/12/2025
|13
|565
|4304,45
|15
|844
|6498,12
|30/12/2025
|10
|333
|2549,05
|6
|271
|2083,04
|31/12/2025
|4
|211
|1650,02
|12
|803
|6247,82
