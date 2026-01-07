OMER-DECUGIS & CIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont au 31 décembre 2025

Rungis, le 7 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société OMER-DECUGIS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 9 989

Solde en espèces : 78 144,30 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 76 180 titres 570 832,51 € 1 571 transactions VENTE 77 060 titres 579 194,52 € 1 380 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 10 869

Solde en espèces: 69 782,29 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00 €

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes distribués.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 571 76 180 570 832,51 1 380 77 060 579 194,52 01/07/2025 6 300 1788,09 3 78 463,32 02/07/2025 14 547 3231,46 7 589 3518,69 03/07/2025 6 397 2373,27 6 76 450,82 04/07/2025 8 560 3323,26 9 487 2902,96 07/07/2025 14 565 3353,78 10 411 2431,76 08/07/2025 9 668 3904,93 5 610 3609,49 09/07/2025 1 2 11,72 20 981 5874,03 10/07/2025 4 113 711 22 599 3750,82 11/07/2025 5 215 1383,31 7 316 2041,8 14/07/2025 9 359 2289,92 3 69 443,54 15/07/2025 5 186 1197,1 5 192 1239,49 16/07/2025 8 394 2535,47 4 151 976,2 17/07/2025 10 502 3216,26 1 44 281,6 18/07/2025 7 234 1533,75 23 918 6018,68 21/07/2025 7 382 2739,55 35 817 5849,72 22/07/2025 32 1163 8353,01 11 562 4117,61 23/07/2025 18 1057 7379,87 20 1046 7365,62 24/07/2025 25 1100 7701,32 10 550 3885,48 25/07/2025 9 335 2353,81 16 691 4923,79 28/07/2025 8 360 2737,91 23 1070 7998,36 29/07/2025 16 720 5626,73 26 1054 8276,43 30/07/2025 13 640 5099,07 8 300 2430,51 31/07/2025 14 618 4912,85 15 771 6123,13 01/08/2025 9 378 2992,63 20 818 6569,11 04/08/2025 16 1045 9030,79 35 1588 13642,98 05/08/2025 27 1331 11482,67 22 1177 10210,48 06/08/2025 38 1132 9423,9 20 1051 8700,39 07/08/2025 28 1019 8562,45 26 1382 11632,99 08/08/2025 15 1097 9138,89 14 641 5352,93 11/08/2025 32 1765 14433,29 20 1462 12039,42 12/08/2025 32 1623 13065,15 15 674 5462,3 13/08/2025 45 2072 15943 25 1202 9181,24 14/08/2025 14 1091 8193,63 23 928 7055,49 15/08/2025 7 245 1894,12 6 55 426,62 18/08/2025 14 533 4065,08 16 1304 10085,27 19/08/2025 31 1510 11368,04 9 704 5241,49 20/08/2025 10 1022 7544,92 5 427 3161,25 21/08/2025 9 610 4530,59 21 1179 8810,55 22/08/2025 2 124 942,4 6 859 6572,81 25/08/2025 20 1316 10448,78 27 1142 8985,71 26/08/2025 28 1939 14794,38 1 180 1364,4 27/08/2025 23 911 6804,53 4 128 949,76 28/08/2025 19 1146 8236,65 11 853 6094 29/08/2025 16 567 4101,68 26 1978 14691,79 01/09/2025 2 103 782,82 7 489 3723,78 02/09/2025 29 1507 11386,14 6 457 3411,37 03/09/2025 9 434 3176,53 3 67 490,44 04/09/2025 5 282 2117,93 12 763 5676,11 05/09/2025 10 506 3967,9 34 2041 15789,99 08/09/2025 11 532 4123,11 7 301 2324,29 09/09/2025 2 121 931,7 3 228 1759,16 10/09/2025 2 88 677,6 7 322 2487,84 11/09/2025 7 274 2113,88 1 15 115,8 12/09/2025 9 794 6091,65 4 210 1606,84 15/09/2025 16 744 5670,92 5 683 5189,23 16/09/2025 11 1008 7566,25 6 401 2993,14 17/09/2025 27 1312 9589,67 0 0 0 18/09/2025 8 286 2105,79 9 409 2995,11 19/09/2025 17 1052 7617,11 6 802 5803,03 22/09/2025 11 398 2887,89 9 837 6098,21 23/09/2025 11 653 4964,43 14 2198 16880,64 24/09/2025 7 281 2123,15 4 88 667,8 25/09/2025 10 224 1690,37 2 70 529,2 26/09/2025 17 1075 7947,48 3 150 1101 29/09/2025 1 20 146,8 4 176 1297,912 30/09/2025 1 50 368 3 122 900,36 01/10/2025 2 24 178,56 12 847 6300,07 02/10/2025 5 289 2150,94 3 211 1574,06 03/10/2025 3 16 119,36 6 203 1518,91 06/10/2025 18 515 3836,54 4 89 667,08 07/10/2025 2 67 495,8 5 420 3121,82 08/10/2025 6 325 2420,31 8 402 2997,55 09/10/2025 1 15 111,6 1 44 328,24 10/10/2025 21 1110 8096,78 1 58 432,68 13/10/2025 5 303 2200,02 26 1887 14128,54 14/10/2025 49 1433 10906,85 5 521 3848,21 15/10/2025 9 616 4671,37 11 1128 8535,69 16/10/2025 3 31 231,66 5 350 2632,39 17/10/2025 12 541 4077,3 5 232 1762,09 20/10/2025 15 690 5088,54 9 496 3693,51 21/10/2025 7 352 2614,09 8 811 6050,79 22/10/2025 18 874 6504,92 29 1836 13880,71 23/10/2025 39 1029 7752,28 14 546 4156,7 24/10/2025 21 807 5943,39 18 1111 8286,5 27/10/2025 1 40 292 18 758 5667,11 28/10/2025 9 320 2400 8 500 3781,3 29/10/2025 8 178 1341,32 3 215 1628,69 30/10/2025 9 243 1829,47 1 4 30,24 31/10/2025 5 108 809,68 11 444 3356,64 03/11/2025 16 595 4615 17 757 5882,95 04/11/2025 43 2631 19323,64 20 857 6243,25 05/11/2025 10 450 3284,82 26 1082 7957,14 06/11/2025 15 853 6282,86 4 290 2118,8 07/11/2025 14 374 2724,03 34 403 2971,92 10/11/2025 4 587 4453,22 30 1720 12987,03 11/11/2025 2 144 1115,37 11 893 6844,85 12/11/2025 23 1598 12240,84 14 1071 8172,27 13/11/2025 15 633 4831,56 15 797 6076,97 14/11/2025 9 771 5771,01 16 743 5640,34 17/11/2025 2 85 628 1 1 7,42 18/11/2025 4 180 1318,39 1 39 287,04 19/11/2025 9 513 3737,56 8 441 3237,56 20/11/2025 6 260 1892,41 8 506 3700,58 21/11/2025 9 502 3642,81 19 1718 12652,73 24/11/2025 7 282 2157,44 21 684 5168,03 25/11/2025 11 547 4174,76 9 482 3676,65 26/11/2025 16 540 4120,42 6 351 2691,64 27/11/2025 7 425 3200,21 2 119 896,38 28/11/2025 9 240 1803,98 1 78 588,12 01/12/2025 18 857 6319,26 0 0 0 02/12/2025 7 634 4689,82 3 182 1345,87 03/12/2025 7 402 2964,27 1 14 103,6 04/12/2025 2 167 1227,32 5 203 1494,97 05/12/2025 3 278 2068,32 14 986 7330,22 08/12/2025 3 193 1439,95 3 200 1500 09/12/2025 17 787 5826,55 3 80 596,8 10/12/2025 16 670 4890,8 2 111 823,62 11/12/2025 2 45 332,1 5 158 1169,2 12/12/2025 11 337 2474,36 6 809 6001,4 15/12/2025 2 100 736 7 359 2658,4 16/12/2025 16 804 5965,52 5 366 2731,6 17/12/2025 1 15 111 6 291 2163,09 18/12/2025 13 887 6647 5 743 5556,45 19/12/2025 4 379 2836,66 8 738 5536,55 22/12/2025 2 250 1895 7 542 4075,73 23/12/2025 13 363 2735,82 1 122 924,76 24/12/2025 2 130 976 2 150 1126,01 29/12/2025 13 565 4304,45 15 844 6498,12 30/12/2025 10 333 2549,05 6 271 2083,04 31/12/2025 4 211 1650,02 12 803 6247,82