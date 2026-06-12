Olifan Group lance Olifan Grand Patrimoine

(Zonebourse.com) - Avec le lancement d'Olifan Grand Patrimoine, Olifan Group structure désormais une offre dédiée aux dirigeants, entrepreneurs et familles patrimoniales confrontés à des décisions à fort impact : cession d'entreprise, transmission, réorganisation d'actifs, gouvernance familiale ou réemploi de capitaux. Cette évolution positionne Olifan Group sur le segment du conseil patrimonial à haute valeur ajoutée, dans une logique inspirée des Family Offices.

Depuis plusieurs années, Olifan Group accompagne des clients dont les problématiques dépassent largement le cadre traditionnel de la gestion de patrimoine. Cessions d'entreprises, patrimoines professionnels et privés imbriqués, actifs immobiliers complexes, enjeux internationaux ou transmission intergénérationnelle : ces situations nécessitent une coordination étroite entre de multiples expertises et une vision stratégique de long terme.

Pour répondre à cette évolution des besoins, le groupe lance officiellement Olifan Grand Patrimoine, un segment dédié aux patrimoines complexes et aux opérations patrimoniales structurantes.

Avec plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs conseillés, 4 800 groupes familiaux accompagnés, 160 collaborateurs et 15 implantations en France, Olifan Group dispose désormais de la taille critique lui permettant d'offrir un accompagnement de niveau Family Office tout en conservant la proximité qui fait sa force.

Le segment Grand Patrimoine s'adresse principalement aux dirigeants d'entreprise, professions libérales, investisseurs et familles patrimoniales dont la situation répond à plusieurs critères de complexité : détention de holdings ou de SCI, patrimoine supérieur à 1,5 MEUR, problématiques internationales, gouvernance familiale ou enjeux de transmission.

L'ambition n'est pas de proposer une offre d'investissement supplémentaire mais d'intervenir en amont des décisions patrimoniales les plus importantes afin d'en sécuriser les conséquences sur plusieurs générations.

L'approche repose sur trois piliers :

- une vision stratégique globale du patrimoine ;

- la coordination des expertises juridiques, fiscales, financières et immobilières ;

- et un accompagnement indépendant centré sur les intérêts du client.

Un modèle Family Office intégré à l'organisation du groupe

Contrairement aux structures de Family Office traditionnelles souvent concentrées dans les grandes métropoles, Olifan Group déploie ce modèle à l'échelle nationale grâce à son maillage territorial.

Le segment Grand Patrimoine s'appuie ainsi sur les ressources du groupe tout en conservant une gouvernance dédiée. Chaque dossier est piloté par un interlocuteur unique capable de coordonner l'ensemble des experts internes et externes mobilisés autour du client : avocats, notaires, experts-comptables, fiscalistes ou spécialistes de l'investissement.

Cette organisation permet d'accompagner des situations patrimoniales particulièrement sensibles : préparation d'une cession, réorganisation de groupes familiaux, structuration de holdings, transmission d'entreprises ou encore investissements complexes après liquidité.

Une équipe dirigeante dédiée aux patrimoines complexes

Olifan Grand Patrimoine est placé sous la direction d'Élodie Humbert, partner fondatrice et directrice Grand Patrimoine, spécialiste de l'ingénierie patrimoniale complexe, de la transmission et des stratégies de cession.

Elle pilote le développement national du segment et coordonne une équipe de conseillers seniors exclusivement dédiée aux patrimoines complexes.

Autour d'elle, plusieurs associés renforcent la couverture nationale du segment. Philippe de Saint Seine, associé à Bordeaux, est expert des stratégies internationales, de la transmission intergénérationnelle, des pactes Dutreil et de l'accompagnement des familles entrepreneuriales.

Thomas Masset, associé à Paris, est spécialiste des réorganisations patrimoniales, des holdings, du réemploi post-cession et des investissements non cotés.

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