 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Okta s'envole après avoir dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 11:12
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le titre de la société de vérification d'identité numérique Okta OKTA.O bondit de plus de 19 % à 160,19 dollars après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

** OKTA affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 805 millions de dollars, contre des estimations des analystes de 795,04 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté s’élève à 1,05 dollar, dépassant les estimations de 97 cents

** La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 813 et 817 millions de dollars pour le troisième trimestre

** Au moins sept sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats – données compilées par LSEG

** « L’identité a pris une importance croissante dans un monde marqué par le télétravail, le Zero Trust et l’IA, et nous pensons qu’OKTA pourrait figurer parmi les principaux bénéficiaires » – Jefferies

** Sur 46 sociétés de courtage, 37 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou une recommandation supérieure, huit « conserver » et une « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 172,50 dollars – données compilées par LSEG

** OKTA affiche une hausse de plus de 55 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

OKTA-A
134,4200 USD NASDAQ +2,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 377,64 -1,00%
Pétrole Brent
88,12 +0,75%
HAFFNER ENERGY
0,517 -1,52%
BIOPHYTIS
0,0702 -5,90%
2CRSI
27,56 +3,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank