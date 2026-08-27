Okta s'envole après avoir dépassé les prévisions pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Le titre de la société de vérification d'identité numérique Okta OKTA.O bondit de plus de 19 % à 160,19 dollars après la publication de résultats du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

** OKTA affiche un chiffre d’affaires trimestriel de 805 millions de dollars, contre des estimations des analystes de 795,04 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté s’élève à 1,05 dollar, dépassant les estimations de 97 cents

** La société prévoit un chiffre d’affaires compris entre 813 et 817 millions de dollars pour le troisième trimestre

** Au moins sept sociétés de courtage relèvent leur objectif de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats – données compilées par LSEG

** « L’identité a pris une importance croissante dans un monde marqué par le télétravail, le Zero Trust et l’IA, et nous pensons qu’OKTA pourrait figurer parmi les principaux bénéficiaires » – Jefferies

** Sur 46 sociétés de courtage, 37 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou une recommandation supérieure, huit « conserver » et une « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 172,50 dollars – données compilées par LSEG

** OKTA affiche une hausse de plus de 55 % depuis le début de l’année