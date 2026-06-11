OHB et Rheinmetall développent les communications satellitaires de la Bundeswehr

Les deux groupes allemands unissent leurs expertises afin de développer une architecture de communication sécurisée et résiliente pour les forces armées allemandes.

OHB et Rheinmetall annoncent la création de la coentreprise "OHB Rheinmetall Space Networks GmbH", basée à Brême, pour répondre au programme SATCOMBw Level 4 de la Bundeswehr.

La société aura la responsabilité globale du futur système de communications militaires, de son développement à son exploitation, en passant par l'intégration, la cybersécurité et la gestion d'un centre d'opérations cyber. L'infrastructure doit permettre la transmission sécurisée de voix, de données et d'informations en temps réel entre soldats, véhicules, plateformes et systèmes sans pilote.

Dirigée par Dennis Winkelmann et Alexander Beyer, la coentreprise a été officiellement enregistrée après l'autorisation de l'Office fédéral allemand des cartels en avril 2026.

Les deux partenaires estiment que ce programme renforcera la souveraineté technologique européenne et l'autonomie stratégique de l'Allemagne, tout en ouvrant des perspectives de coopération avec l'OTAN et le Framework Nations Concept.

Peu avant 16h, OHB progressait de 5,7% à Francfort tandis que son partenaire Rheinmetall s'adjugeait 2%.