OHB entouré après des propos de Deutsche Bank

(Zonebourse.com) - OHB grimpe de 3% à 175,7 EUR à Francfort, soutenu par des propos de Deutsche Bank, qui réaffirme sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 275 à 300 EUR, considérant la faiblesse actuelle du titre comme une bonne occasion de revenir sur la valeur.
La banque allemande se dit confortée dans son opinion positive sur le groupe après des discussions avec son directeur financier, dans le cadre d'un roadshow. "Le marché sous-estime les perspectives de croissance favorables d'OHB ainsi que le potentiel de nouvelles commandes à moyen terme", juge-t-elle ainsi.
Deutsche Bank souligne qu'au cours du mois écoulé, OHB a obtenu des commandes fermes d'un montant cumulé supérieur à 1 MdEUR pour IRIS² et PRISMA, soit deux des huit contrats clés sur lesquels repose sa croissance à moyen terme.
"L'exécution de ces contrats importants a déjà commencé, ce qui accélère la comptabilisation du chiffre d'affaires et des bénéfices", met également en avant l'établissement dans sa note sur le groupe allemand de technologies spatiales.
"L'amélioration de cette trajectoire de croissance devrait quelque peu atténuer les inquiétudes des investisseurs concernant le profil de croissance d'OHB, jusqu'ici largement concentré sur la fin de la période considérée", poursuit-il.
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