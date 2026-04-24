((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'UniCredit, d'Intertek, de Cosmobilis et d'UPM-Kymmene)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à19h30 GMT:

** L'autorité allemande de surveillance bancaire BaFin a déclaré vendredi avoir ordonné à la banque italienne UniCredit

CRDI.MI de mettre fin à toute publicité abusive liée à sa tentative de rachat de la Commerzbank CBKG.DE . nL6N417192

** La société britannique de contrôle des produits Intertek

ITRK.L a rejeté vendredi une offre publique d'achat révisée à 54 livres par action émanant du groupe suédois de capital-investissement EQT AB EQTAB.ST , estimant que cette proposition sous-évaluait fondamentalement la société et ses perspectives. nL6N41716M

** Le groupe automobile français Cosmobilis est en pourparlers pour acquérir les droits commerciaux du Championnat du monde des rallyes (WRC), ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. nL6N4170UN

** Le groupe forestier finlandais UPM-Kymmene UPM.HE et le producteur de fibres de bois coté en Afrique du Sud Sappi

SAPJ.J font l'objet d'une longue enquête antitrust de l'UE concernant leur projet de coentreprise dans le secteur du papier graphique, les régulateurs ayant soulevé des préoccupations en matière de concurrence, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe du dossier. nL1N4170PG

** Porsche va céder ses participations dans les constructeurs de voitures de sport Bugatti et Rimac à un consortium mené par un fonds américain lié à la famille du milliardaire égyptien Sawiris, ont annoncé les entreprises, alors que le nouveau directeur général de Porsche se concentre sur la relance de sa marque phare en difficulté. nL1N4170CE

** La société canadienne d'IA Cohere a accepté d'acheter la start-up technologique allemande Aleph Alpha pour un montant non divulgué, dans le but d'accroître ses ventes auprès des clients gouvernementaux et des entreprises sur les marchés européens fortement réglementés. nL1N41706Z

** Le conglomérat espagnol Acciona ANA.MC étudie la vente de Bestinver, ce qui pourrait valoriser le gestionnaire d'actifs à environ 600 millions d'euros, a rapporté vendredi le journal espagnol Expansion, citant des sources proches du dossier.

nL1N41706A

** Le géant français de l'énergie TotalEnergies TTEF.PA a accepté d'investir dans un projet de parc éolien terrestre et de stockage d'énergie basé au Kazakhstan, évalué à 1,2 milliard de dollars, dont environ 75 % seront financés par des fonds externes, a indiqué la société. nL8N4170DX

** Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI pourrait envisager de céder sa participation dans l'assureur Generali GASI.MI dans le cadre de ses futurs plans de développement, mais ne le ferait que si le gouvernement de Rome approuvait l'acheteur, a déclaré une source informée du dossier. nL6N41709N