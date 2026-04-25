 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un juge américain rejette, à la demande de Musk, ses allégations de fraude dans l'affaire OpenAI et prévoit de passer au procès
information fournie par Reuters 25/04/2026 à 01:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Vendredi, une juge américaine a rejeté les accusations de fraude formulées par Elon Musk dans son procès contre OpenAI et son cofondateur Sam Altman, dans lequel il les accusait d'avoir trahi la mission initiale d'OpenAI, mais elle prévoit de donner suite aux accusations de violation d'une fiducie caritative et d'enrichissement sans cause formulées par Musk.

La décision a été rendue par la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie.

La sélection du jury devrait débuter lundi, et les plaidoiries d'ouverture sont attendues mardi.

Musk avait déclaré que le rejet de ses accusations de fraude et de fraude constructive, qu'il avait lui-même proposé, permettrait de simplifier l'affaire et de maintenir l'attention des jurés sur son objectif: s'assurer qu'OpenAI serve l'humanité plutôt que d'être une “machine à faire de l'argent”.

L'affaire porte sur l'allégation de Musk selon laquelle OpenAI, Altman et Microsoft MSFT.O , l'un des principaux investisseurs d'OpenAI, l'auraient escroqué, lui et le public, en créant une entité à but lucratif en 2019, après son départ du conseil d'administration d'OpenAI.

OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters.

Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts, selon une personne impliquée dans l'affaire, dont le produit serait reversé à la branche caritative d'OpenAI.

Elon Musk

Valeurs associées

MICROSOFT
424,6200 USD NASDAQ +2,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par le Département de l'information de la presse du Pakistan (PID), le 25 avril 2026, montrant le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar (c,d), et le chef d'état-major de l'armée, Syed Asim Munir (2e g), accompagnant le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi (c), à son arrivée à la base aérienne de Nur Khan à Rawalpindi, près d'Islamabad ( Département de l'information de la presse du Pakistan (PID) / Handout )
    Le négociateur iranien au Pakistan, les émissaires américains attendus
    information fournie par AFP 25.04.2026 01:22 

    Une possible reprise des pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre se profile samedi, avec l'envoi de négociateurs des deux camps à Islamabad, sans garantie de discussions directes, deux semaines après l'échec d'une précédente tentative. ... Lire la suite

  • Raju Modiyam, qui a perdu une jambe dans l'explosion d'une mine artisanale, se déplace à l'aide d'une béquille dans le village de Lankapalli du district de Bijapur, dans l'Etat de Chhattisgar, le 1er avril 2026 en Inde ( AFP / Shammi MEHRA )
    Inde: les mines artisanales, legs meurtrier de la rébellion maoïste
    information fournie par AFP 25.04.2026 00:13 

    Elles sont le legs meurtrier d'une des plus anciennes rébellion d'Asie. Dissimulées le long des pistes forestières du centre de l'Inde, des centaines de mines artisanales posées par les insurgés maoïstes menacent toujours la population, malgré la paix retrouvée. ... Lire la suite

  • Slobodan Velickovic inspecte les baies de genièvre sur des buissons dispersés dans les collines près de Vranje, dans le sud de la Serbie, le 15 avril 2026 ( AFP / Andrej ISAKOVIC )
    Le genévrier sauvage, secret des Balkans pour garder le goût du gin intact
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:56 

    Méticuleusement, Slobodan Velickovic se fraye un chemin entre les buissons hérissés d'épines, s'arrête un instant, et en ressort une petite baie indigo dont la profusion dans les Balkans fait de la région un élément clé de l'industrie mondiale du gin : du genévrier. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine une mauvaise semaine en baisse
    information fournie par AFP 24.04.2026 23:12 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse vendredi, dans la continuité d'une semaine marquée par les incertitudes et une situation qui reste "opaque" au Moyen-Orient. L'indice du CAC 40 a perdu 69,50 points (-0,84%) à 8.175,82 points. Sur l'ensemble de la semaine, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank