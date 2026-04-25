Un juge américain rejette, à la demande de Musk, ses allégations de fraude dans l'affaire OpenAI et prévoit de passer au procès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des informations contextuelles à partir du paragraphe 3)

Vendredi, une juge américaine a rejeté les accusations de fraude formulées par Elon Musk dans son procès contre OpenAI et son cofondateur Sam Altman, dans lequel il les accusait d'avoir trahi la mission initiale d'OpenAI, mais elle prévoit de donner suite aux accusations de violation d'une fiducie caritative et d'enrichissement sans cause formulées par Musk.

La décision a été rendue par la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers à Oakland, en Californie.

La sélection du jury devrait débuter lundi, et les plaidoiries d'ouverture sont attendues mardi.

Musk avait déclaré que le rejet de ses accusations de fraude et de fraude constructive, qu'il avait lui-même proposé, permettrait de simplifier l'affaire et de maintenir l'attention des jurés sur son objectif: s'assurer qu'OpenAI serve l'humanité plutôt que d'être une “machine à faire de l'argent”.

L'affaire porte sur l'allégation de Musk selon laquelle OpenAI, Altman et Microsoft MSFT.O , l'un des principaux investisseurs d'OpenAI, l'auraient escroqué, lui et le public, en créant une entité à but lucratif en 2019, après son départ du conseil d'administration d'OpenAI.

OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 1 000 milliards de dollars, a rapporté Reuters.

Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts, selon une personne impliquée dans l'affaire, dont le produit serait reversé à la branche caritative d'OpenAI.