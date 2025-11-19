((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Advanced Micro Devices, TotalEnergies, Chevron, Tokio Marine, Saudi-US Deal, Abbott, Adobe, Atkore, King Risk Partners, Artisan Partners et Palo Alto)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT mercredi:

** Palo Alto PANW.O a déclaré qu'il achèterait la société de gestion et de surveillance des nuages Chronosphere pour 3,35 milliards de dollars, alors que l'entreprise de cybersécurité cherche à renforcer ses offres en matière d'IA.

nL4N3WV1T8

** L'investisseur Artisan Partners n'est pas satisfait du projet d'Axalta Coating Systems AXTA.N de fusionner avec AkzoNobel

AKZO.AS dans le cadre d'une transaction entièrement en actions qui créerait un géant de l'industrie de la peinture avec une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars, selon une lettre adressée aux actionnaires.

nL1N3WV13R

** King Risk Partners a acquis l'agence indépendante Stuart Surles Insurance, basée en Caroline du Nord, et Acacia Insurance, basée dans le Massachusetts.

nL6N3WV0HW

** Adobe ADBE.O et Qualcomm QCOM.O ont annoncé leur partenariat avec Humain, la société d'intelligence artificielle soutenue par le fonds souverain d'Arabie Saoudite, afin d'aider la société d'intelligence artificielle à développer des outils pour générer du contenu en arabe et pour le Moyen-Orient en général.

nL6N3WV14J

** Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N envisage des options, y compris une vente potentielle, après avoir subi la pression d'investisseurs activistes, a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.

nL4N3WV1IW

** Le fabricant d'appareils médicaux Abbott Laboratories ABT.N se rapproche d'un rachat potentiel du fabricant de tests de dépistage du cancer Exact Sciences Corp EXAS.O , a rapporté Bloomberg News, citant des personnes familières de l'affaire.

nL4N3WV1NC

** Des responsables saoudiens et américains ont vanté des milliards de dollars de nouveaux investissements et des liens financiers croissants entre les deux pays, coïncidant avec la visite du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman à Washington.

nL1N3WV0KQ

** Tokio Marine se concentrera sur des acquisitions ponctuelles d'environ 1 milliard de dollars ou moins, car les valorisations élevées sur le marché spécialisé américain signifient que l'assureur japonais est prudent sur les transactions plus importantes, a déclaré un cadre supérieur.

nL6N3WV10C

** Le Cameroun a acquis la participation de 51% de la société britannique de capital-investissement Actis dans la compagnie d'électricité Eneo pour 78 milliards de francs CFA (139 millions de dollars), a déclaré le ministre des finances, dans le cadre d'un accord donnant au gouvernement le contrôle de 95% de la compagnie.

nL8N3WV1OA

** Les majors pétrolières TotalEnergies TTEF.PA et Chevron

CVX.N se sont imposées comme les leaders des enchères pour une participation de 40% dans la découverte de Galp GALP.LS Mopane en Namibie, ont déclaré quatre sources à l'agence Reuters.

nL6N3WV0Q7

** Advanced Micro Devices AMD.O , Cisco Systems CSCO.O et la startup saoudienne d'intelligence artificielle Humain forment une coentreprise pour construire des centres de données au Moyen-Orient et ont décroché leur premier client, ont déclaré les directeur général des trois sociétés dans une interview accordée à Reuters.

nL6N3WU144

** Adobe ADBE.O va acquérir la plateforme logicielle Semrush SEMR.N pour 1,9 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés, le fabricant de Photoshop cherchant à renforcer ses outils de marketing et à attirer les marques avec des produits d'intelligence artificielle générative.

nL4N3WV0Z2

** L'entreprise publique China International Capital Corp (CICC) prévoit de fusionner avec Dongxing Securities et Cinda Securities par le biais d'un échange d'actions A, a indiqué la société dans un document déposé à la Bourse de Shanghai.

nL4N3WV131

** Alkermes < ALKS.O > a déclaré avoir adouci son offre d'achat d'Avadel Pharmaceuticals < AVDL.O >, évaluant le fabricant de médicaments pour les troubles du sommeil à 2,37 milliards de dollars, après une proposition concurrente du danois Lundbeck HLUNa.CO .

nL4N3WV0UF

** La société pétrolière et gazière de la mer du Nord Ithaca Energy < ITH.L > a annoncé un accord avec la major pétrolière Shell UK < SHEL.L > pour acheter une participation de 50 % dans la découverte de gaz de Tobermory, située dans le bassin de l'ouest des Shetland, au large de l'Écosse.

nL6N3WV0J1

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery < WBD.O > souhaite que Paramount Skydance < PSKY.O > adoucisse sa dernière offre de 23,5 dollars par action pour la porter à environ 30 dollars par action, a rapporté Axios, citant des sources familières avec le dossier.

nL4N3WU1FZ

** Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) < ASURB.MX > a signé un contrat pour acheter le portefeuille d'aéroports de l'opérateur d'infrastructure brésilien Motiva < MOTV3.SA > pour 11,5 milliards de reais (2,16 milliards de dollars), y compris la dette nette, a déclaré Motiva.

nL1N3WU16C