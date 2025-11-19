Trump s'émeut des "atrocités" au Soudan et promet de s'impliquer

Le président américain Donald Trump (G) et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane (D) à Washington, aux Etats-Unis, le 19 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a dit mercredi vouloir mettre fin aux "atrocités" au Soudan, ravagé par plus de deux ans de conflit, après que le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane lui a demandé de s'impliquer.

Le Conseil de souveraineté du Soudan, dirigé par le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhane, a réagi en se disant prêt à coopérer avec Washington et Ryad.

"Nous travaillerons avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Egypte et d'autres partenaires au Moyen-Orient pour mettre fin à ces atrocités", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Il s'agit de sa plus forte déclaration à ce jour sur ce sujet.

Le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, en visite officielle à Washington, "voudrait que je fasse quelque chose de très puissant en rapport avec le Soudan", avait auparavant dit Donald Trump pendant une conférence économique, en présence de "MBS", ainsi qu'il est surnommé.

Le Conseil de souveraineté du Soudan, dans un communiqué, a remercié l'Arabie saoudite et les Etats-Unis pour "leurs efforts continus visant à mettre fin au bain de sang", et exprimé sa "volonté de s'engager sérieusement avec eux pour parvenir à la paix que le peuple soudanais espère".

Washington a déjà mené des tentatives de médiation dans le conflit qui ensanglante le Soudan depuis plus de deux ans et qui a provoqué selon l'ONU la pire crise humanitaire au monde.

- "Important pour vous" -

"Ce n'était pas dans mes plans d'être impliqué là-dedans. Je pensais que c'était juste quelque chose de dingue et hors de contrôle", a dit Donald Trump à propos de la guerre ravageant le troisième plus grand pays d'Afrique, où l'armée et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), tous deux accusés d'exactions, s'affrontent depuis avril 2023.

"Mais je vois à quel point c'est important pour vous", a dit Donald Trump à l'intention de Mohammed ben Salmane, auquel il a offert mardi un accueil particulièrement chaleureux à la Maison Blanche.

Le prince héritier "a mentionné le Soudan hier", a relaté le président américain, qui se voit en grand pacificateur.

"Il a expliqué toute la culture, toute l'histoire. C'était très intéressant à entendre, vraiment incroyable en réalité, et nous avons déjà commencé à travailler dessus", a-t-il ajouté.

"Je vois cela différemment désormais", a encore déclaré Donald Trump.

Le conflit au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé près de 12 millions de personnes. Il a connu une nouvelle accélération avec la chute aux mains des paramilitaires des FSR fin octobre de la ville d'El-Facher, dernier bastion de l'armée dans le Darfour.

Les Emirats arabes unis, un autre proche partenaire des Etats-Unis dans le Golfe, sont accusés par les ONG de soutenir les FSR. Abou Dhabi dément systématiquement ces accusations.