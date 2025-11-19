 Aller au contenu principal
Ligue des champions féminine: vainqueur du Benfica, le Paris FC se relance dans la course à la qualification
information fournie par AFP 19/11/2025 à 23:14

Les joueuses du PFC célèbrent l'un de leur deux buts face à Benfica, le 19 novembre 2025 à Paris ( AFP / FRANCK FIFE )

Le Paris FC s'est imposé mercredi à Jean Bouin contre le Benfica (2-0), réduit à dix, et décroche sa première victoire de la saison en Ligue des champions à l'occasion de la quatrième journée.

Ni le froid mordant, ni la pluie, ni des visiteurs particulièrement animés dans un stade Jean Bouin dégarni, n'auront eu raison des bonnes intentions parisiennes.

En difficulté dans ce début de saison en Europe, les joueuses de Sandrine Soubeyrand se sont montrées mercredi entreprenantes dans le jeu et solides défensivement, mettant d'emblée beaucoup de rythme et de l'agressivité dans leurs duels contre les Portugaises.

L'exclusion de la Danoise du Benfica Caroline Moller (32e), sanctionnée de deux cartons jaunes en l'espace de trois minutes pour deux tacles dangereux, a permis au Paris FC de prendre l'ascendant peu avant la pause.

- Remonter en place de barragiste -

A la faveur d'une interception haute d'Anaelle Le Moguedec, passeuse décisive sur les deux actions de la soirée, Maeline Mendy, 18 ans, a trouvé l'ouverture du pied gauche pour sa première titularisation en ligue des champions de la saison (43e, 1-0).

Jusqu'alors, c'est le Benfica qui s'était octroyé la plus grosse occasion (22e) après que Moller ait gratté le ballon à Melween N'Dongala. Dans le dos de la défense, Martin-Prieto avait alors tenté un tir rasant du pied droit, anticipé par la gardienne parisienne Mylène Chavas.

Profitant de leur supériorité numérique et d'un coaching gagnant, Maelle Garbino, entrée cinq minutes auparavant à la place de Mendy, faisait le break (62e) d'une tête au deuxième poteau.

La milieu de terrain aurait même pu doubler la mise quelques minutes plus tard, lancée seule dans le couloir droit, sans la bonne sortie de la portière portugaise qui repoussait sa frappe.

"On est contentes, on a tout fait pour avoir la victoire, la coach a dit qu'il fallait qu'on ait de l'ambition et du caractère et c'est ce qu'on a fait", s'est réjouie Anaelle Le Moguédec au micro de L'Equipe TV. "Il ne fallait pas se précipiter ce soir" et "le fait de jeu (le carton rouge, ndlr) a fait qu'on a eu un peu de chance."

Passées tout près de l'exploit contre le redoutable Real Madrid (1-1), qui avait égalisé dans les dernières secondes, les joueuses du Paris FC ont cette fois confirmé à Jean Bouin leurs ambitions et résisté jusque dans les derniers instant au pressing insistant des lisboètes.

Les trois points acquis ce mercredi (5 au total) devraient leur permettre de remonter dans les places de barragiste à l'issue de la quatrième journée (de la 5e à la 12e place), à hauteur des Norvégiennes de Valerenga qu'elles affronteront le 10 décembre.

Une rencontre qui pourrait déjà s'avérer décisive pour jouer les huitièmes de finales tant la dernière journée de Ligue des champions s'annonce difficile face à l'actuel leader, le FC Barcelone.

Sport

