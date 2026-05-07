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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 9 h 30 GMT:

** Le groupe allemand de défense Rheinmetall < RHMG.DE > s'est lancé dans la course pour racheter le chantier naval German Naval Yards Kiel avec une offre non contraignante , une initiative qui renforcerait son implantation dans le secteur de la défense navale et le mettrait en concurrence avec son rival, le constructeur de navires de guerre Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

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** Angelini Pharma a annoncé qu'elle allait acquérir Catalyst Pharmaceuticals < CPRX.O > dans le cadre d'une transaction de 4,1 milliards de dollars, marquant ainsi l'entrée du laboratoire pharmaceutique italien sur le marché pharmaceutique américain.

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** Le constructeur italien de camions Iveco < IVG.MI >, qui doit être racheté par l'indien Tata Motors < TATM.NS >, a déclaré que son résultat net ajusté s'était transformé en une perte de 74 millions d'euros (87 millions de dollars) au premier trimestre, contre un bénéfice de 60 millions d'euros il y a un an.

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** Le géant pharmaceutique suisse Roche < ROPC.S > a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir PathAI, une société américaine spécialisée dans la pathologie numérique et les technologies basées sur l'IA, dans le cadre d'une transaction d'une valeur initiale de 750 millions de dollars, à laquelle s'ajouteront des paiements d'étapes pouvant atteindre 300 millions de dollars.

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** Le groupe mexicain Grupo Carso < GCARSOA1.MX > a annoncé mercredi avoir signé un accord contraignant avec Harbour Energy < HBR.L > en vue d'acquérir, par l'intermédiaire d'une filiale, une participation supplémentaire de 5 % dans le champ pétrolier de Zama, dans le golfe du Mexique, pour 75,25 millions de dollars.

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** Western Midstream Partners < WES.N > a annoncé mercredi qu'il allait acquérir la société privée Brazos Delaware II dans le cadre d'une transaction de 1,6 milliard de dollars, élargissant ainsi sa présence dans le domaine de la collecte et du traitement au cœur du bassin permien.

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** La société britannique Intertek < ITRK.L > s'apprête à rejeter l'offre améliorée d'EQT < EQTAB.ST > à 58 livres par action (78,85 dollars), a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

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** Premier Energy < ROPE.BX >, cotée à Bucarest, a accepté d'acheter le réseau de distribution d'électricité d'Evryo Group à l'australien Macquarie < MQG.AX > pour environ 700 millions d'euros (824,39 millions de dollars), ont annoncé vendredi les deux sociétés.

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