Swiss Re: bénéfice net en hausse de 19% au 1T à 1,5 milliard USD

Le géant suisse de la réassurance Swiss Re a publié jeudi un bénéfice net meilleur qu'attendu au premier trimestre, en hausse de 19% à 1,5 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) sur fond de moindres coûts pour les catastrophes naturelles.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les frais d'indemnisation pour les catastrophes naturelles se sont montés à 133 millions de dollars au premier trimestre dans la division de réassurance dommages, sous l'effet des dégâts engendrés par la tempête Kristin au Portugal, a annoncé le groupe dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars.

Par activité, le bénéfice net de la division de réassurance dommages a bondi de 43% par rapport à l'année précédente, à 754 millions de dollars, alors que le premier trimestre 2025 avait débuté par les coûteux incendies de Los Angeles.

Le bénéfice net de la division de réassurance vie a quant à lui augmenté de 12%, à 491 millions de dollars, tandis que celui de la division des solutions aux entreprises s'est accru de 26%, à 262 millions de dollars.

Lors des renouvellement de contrats en avril, les volumes des primes dans la division de réassurance dommages ont reculé de 8%, à 2,3 milliards de dollars, a détaillé le groupe.

Dans le communiqué, le directeur financier, Anders Malmström, précise que Swiss Re a adopté "une approche prudente" face à la volatilité de la situation géopolitique et a mis des réserves supplémentaires de côté pour faire face "aux éventuels effets inflationnistes du conflit en cours au Moyen-Orient".