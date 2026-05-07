Energias de Portugal (EDP): résultats trimestriels pénalisés par une baisse des prix de l'électricité

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Le groupe Energias de Portugal (EDP) a dégagé au premier trimestre un bénéfice net en baisse de 12% sur un an, à 378 millions d'euros, en raison notamment d'une baisse des prix de l'électricité dans un contexte d'énergies renouvelables plus abondantes, a-t-il annoncé jeudi.

En termes récurrents, EDP a réalisé un bénéfice net de 399 millions d'euros entre janvier et mars, soit un repli de 9% par rapport au premier trimestre 2025.

Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a reculé de 3%, à 1,38 milliard d'euros.

L'Ebitda de sa production d'énergies renouvelables a toutefois progressé de 2%, grâce notamment à une augmentation de sa capacité installée de 9%, réalisée surtout aux Etats-Unis, a précisé le groupe dans un communiqué.

Avec 87% d'énergies renouvelables, sa capacité installée totale atteint 32,8 gigawatts, soit une hausse de 2% sur un an.

Les coûts opérationnels d'EDP au premier trimestre ont diminué de 4%, traduisant des gains d'efficacité du groupe, mais les charges financières ont augmenté de 7% à 253 millions d’euros, sous l'effet d'un coût de la dette plus élevé.

La dette nette atteignait 15,7 milliards d'euros fin mars, en augmentation de 2% par rapport à fin 2025.

Dans un contexte marqué par une forte production hydraulique, après la série de tempêtes qui ont frappé le Portugal et l'Espagne cet hiver, le groupe a souligné que ses résultats étaient pénalisés "par des conditions de marché moins favorables", malgré une production d'électricité en hausse.