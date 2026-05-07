Pharmaceutique: Angelini acquiert l'Américain Catalyst pour 3,5 milliards d'euros

( AFP / LOUAI BESHARA )

Le géant pharmaceutique italien Angelini a annoncé jeudi l'acquisition de l'Américain Catalyst Pharmaceuticals, spécialisé dans les maladies rares, pour environ 4,1 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros).

Cette acquisition permettra à Angelini de se renforcer dans le secteur des maladies neuromusculaires et neurologiques rares et d'entrer sur le marché américain, ont indiqué les entreprises dans un communiqué conjoint. Elle doit prendre effet au troisième trimestre 2026, avec le feu vert des autorités concernées.

Catalyst, fondé en 2002, commercialise notamment un médicament antiépileptique et un traitement pour la dystrophie musculaire.

Angelini Pharma s'est engagé à racheter toutes les actions de Catalyst, coté à la Bourse de New York, avec un bonus d'environ 21% sur le prix de l'action à la clôture le 22 avril.

Cette acquisition "fera d’Angelini Pharma un acteur de premier plan sur la scène mondiale dans le domaine des maladies rares neurologiques", s'est félicité le directeur général d'Angelini, Sergio Marullo di Condojanni, dans le communiqué. "Notre entrée sur le marché américain nous permettra d’acquérir l’envergure et les compétences nécessaires pour poursuivre sur cette voie".

Angelini, qui commercialise de son côté l’antiépileptique Ontozry, va intégrer le portefeuille et l'infrastructure commerciale de Catalyst pour "développer une plateforme thérapeutique de nouvelle génération dans le domaine des maladies rares".

Angelini Pharma fait partie du groupe Angelini Industries (5.800 salariés pour un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros), présent aussi dans le soin de la personne en Italie (Pampers, Tampax), les produits d'entretien (Ace) et la machinerie industrielle (Fameccanica).