information fournie par Reuters 10/09/2025 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** La société minière britannique Atlas Metals Group < AMGA.L > a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir Universal Pozzolanic Silica Alumina Ltd (UPSA) pour 1 milliard de livres (1,35 milliard de dollars). nL3N3UX0EM

** MGU SageSure, qui se concentre sur les catastrophes, a accepté d'acheter Gemini Financial Holdings et ses filiales, y compris Olympus MGA, afin d'étendre et de diversifier sa présence sur le marché de l'assurance en Floride. nL6N3UX08A

** La société de gestion Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans BILL Holdings et pourrait vouloir que l'entreprise de logiciels d'automatisation financière soit vendue, a déclaré mardi une personne au courant de l'affaire. nL2N3UW10V

** Le directeur général de Magnum, Peter ter Kulve, a rejeté toute idée de vente de Ben & Jerry's mercredi, après que ses cofondateurs ont demandé que la marque soit séparée, ajoutant que la société se concentrait sur la récupération des parts de marché et la croissance du volume à l'approche de son introduction en bourse en novembre. nS8N3RL070

** Les investisseurs et les banquiers ont déclaré mercredi que l'accent mis par BHP sur l'expansion de ses propres actifs dans le secteur du cuivre, alors qu'il subit un changement de direction, signifie qu'il est peu probable qu'il fasse échouer le projet de fusion de 53 milliards de dollars entre Anglo American AAL.L et le canadien Teck Resources TECKb.TO .

nL5N3UX019 nL3N3UW0CW

** La société californienne Inszone Insurance Services est entrée sur le marché de l'Oregon avec l'acquisition de l'agence indépendante High Desert Insurance and Group. nL6N3UX0DL

Fusions / Acquisitions

