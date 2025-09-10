Israël menace de frapper ses ennemis partout après l'attaque au Qatar

Une Palestinienne porte un enfant dans ses bras au milieu des décombres près d'une tour qui s'est effondrée quelques instants après avoir été touchée par des frappes israéliennes à Gaza-ville, le 10 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Israël a menacé mercredi de frapper ses ennemis n'importe où, au lendemain de raids aériens au Qatar contre des dirigeants du mouvement islamiste palestinien Hamas, une attaque sans précédent qui a suscité une rare réprimande de l'allié américain.

Dans la bande de Gaza affamée, assiégée et dévastée par près de deux ans de guerre, l'armée israélienne a poursuivi son offensive, faisant selon la Défense civile locale au moins 48 morts, et affirmé son intention d'intensifier ses frappes sur Gaza-ville.

Après le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, Israël a décimé la direction de ce mouvement, jurant de le détruire et de le chasser du territoire palestinien où il a pris le pouvoir en 2007.

"La politique sécuritaire d'Israël est claire: son bras long agira contre ses ennemis, où qu'ils soient. Ils n'ont nulle part où se cacher", a averti le ministre de la Défense Israël Katz.

"Si les meurtriers et les violeurs du Hamas n'acceptent pas les conditions posées par Israël pour mettre fin à la guerre, en premier lieu la libération de tous les otages, et leur désarmement, ils seront détruits et Gaza sera détruite", a-t-il ajouté.

Mercredi, l'aviation israélienne a bombardé des sites des rebelles houthis au Yémen, qui font partie avec le Hamas et d'autres groupes d'une alliance appelée "l'axe de la résistance" par l'Iran, ennemi juré d'Israël.

- Trump "très mécontent" -

Une photo prise à distance montre en arrière-plan le bâtiment endommagé ciblé par les frappes israéliennes à Doha, le 10 septembre 2025 ( AFP / - )

La veille, l'armée de l'air israélienne a visé des dirigeants du Hamas réunis dans un complexe à Doha, la capitale du Qatar, pays allié des Etats-Unis et médiateur entre le Hamas et Israël dans les négociations en vue d'une trêve à Gaza et d'une libération d'otages.

"L'ennemi n'a pas réussi à assassiner les membres de la délégation chargée des négociations", a affirmé le Hamas dans un communiqué, tout en faisant état de six morts -le fils du négociateur en chef Khalil al-Hayya, le chef du bureau de M. Hayya, trois gardes du corps et un policier qatari.

Selon des sources du Hamas, six dirigeants dont Khalil al-Hayya, Khaled Mechaal, ancien numéro un, et Zaher Jabarine, responsable du mouvement en Cisjordanie, étaient dans le bâtiment au moment de l'attaque. L'AFP n'est parvenu à joindre aucun d'eux depuis.

Le représentant d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a déclaré qu'il était "trop tôt pour se prononcer sur le résultat" de la frappe.

Il a aussi souligné que son pays n'agissait "pas toujours selon les intérêts des Etats-Unis", grand allié d'Israël, après que le président Donald Trump a dit être "très mécontent" de l'attaque au Qatar.

Le Qatar, qui abrite une importante base militaire américaine et le bureau politique du Hamas, a condamné les frappes mais il a aussi affirmé son intention de continuer son rôle de médiateur.

Malgré les pressions internationales pour un arrêt de la guerre, l'armée israélienne a poursuivi mercredi ses opérations au sol et ses raid aériens, notamment à Gaza-ville, considérée comme l'un des derniers bastion du Hamas dans le territoire.

Elle y a frappé et détruit une nouvelle tour d'habitation, après un ordre d'évacuation, en affirmant qu'elle était "utilisée par l'organisation terroriste Hamas".

- "En une minute!" -

De la fumée s’élève dans Gaza-ville après des frappes israéliennes sur une tour d'habitation, le 10 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

L'immeuble s'est effondré et d'énormes colonnes de fumée se sont élevées vers le ciel, selon des images de l'AFP. Des habitants ont fouillé ensuite les décombres pour tenter de sauver des effets personnels.

Siham Abou Al-Foul a déclaré à l'AFP avoir évacué la tour dès que l'armée a donné l'ordre et n'avoir rien pu emporter. "Ils ont détruit la tour. Nous sommes retournés en courant, mais il ne restait plus rien. Tout ce que nous avions construit en deux ans a disparu en une minute!"

La guerre a provoqué un désastre humanitaire dans la bande de Gaza, où les quelque deux millions d'habitants plusieurs fois déplacés vivent dans des conditions très dures. L'ONU y a déclaré la famine, ce que Israël dément.

"Dans les prochains jours, l'armée israélienne intensifiera ses frappes à Gaza-ville, basées sur des renseignements précis, dans le but de démanteler l'infrastructure terroriste du Hamas, d'entraver sa capacité opérationnelle et de réduire la menace qui pèse sur les troupes", a dit un communiqué militaire.

Des Palestiniens évacuent Gaza-ville vers le sud de la bande de Gaza, le 10 septembre 2025 ( AFP / Eyad BABA )

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont encore retenues à Gaza dont 25 décédées selon l'armée.

L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 64.656 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.