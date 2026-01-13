((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Netflix, JBS Group, Rio Tinto, Onebrief)

13 janvier - Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00GMT mardi:

** Netflix NFLX.O travaille sur des conditions révisées pour Warner Bros Discovery WBD.O et a discuté de faire une offre entièrement en espèces pour les studios et les activités de streaming de la société, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec les discussions.

** Le brésilien JBS, le plus grand producteur de viande au monde, a vendu sa participation dans Meat Snack Partners, une joint-venture locale que l'entreprise avait avec Jack Link's depuis 2010.

** Rio Tinto RIO.AX , RIO.L a engagé JPMorgan JPM.N et deux autres conseillers sur son acquisition potentielle de Glencore GLEN.L , une opération qui pourrait créer la plus grande entreprise minière du monde d'une valeur de plus de 200 milliards de dollars, a déclaré à Reuters une source au fait de la situation.

** La plateforme militaire Onebrief a déclaré mardi avoir levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table qui a doublé l'évaluation de la société à 2,15 milliards de dollars en six mois.

** Le courtier en assurance américain The Baldwin Group a finalisé l'acquisition d'Obie, une insurtech immobilière avec 39 millions de dollars de financement précédemment divulgués.

** U.S. Bancorp < USB.N > a déclaré qu'elle achèterait la société de courtage de Wall Street BTIG pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars en espèces et en actions, s'emparant ainsi d'un partenaire pour renforcer sa présence sur les marchés des capitaux.

** La société de blockchain Polygon Labs a déclaré qu'elle achèterait la société de paiements cryptographiques Coinme et le fournisseur d'infrastructure cryptographique Sequence pour plus de 250 millions de dollars, alors qu'elle cherche à exploiter la demande croissante de transactions basées sur les stablecoins.

** La société EquipmentShare.com, spécialisée dans les technologies de la construction, a déclaré mardi qu'elle visait une valorisation de 6,41 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui pourrait donner le ton à une forte année de cotations.

** Sino Biopharmaceutical < 1177.HK >, société cotée à Hong Kong, a déclaré qu'elle allait acquérir la société chinoise Hangzhou Hygieia Biomedical pour un montant maximum de 1,20 milliard de yuans (172,04 millions de dollars), afin de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies chroniques.

** Le fonds de pension australien Aware Super a déclaré avoir acheté une participation de 31,3% dans la plateforme European Outlet Mall Venture (EOMV), qui possède et exploite quatre centres de magasins d'usine d'une valeur de 2,6 milliards d'euros (3,03 milliards de dollars).

** L'administrateur délégué d'UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, a évoqué la possibilité d'acheter la participation de Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI détenue par Delfin lors de contacts avec le directeur de la société holding italienne, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier.

