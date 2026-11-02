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(Ajouts: Marvell Technology, Aspen Pharmacare Mises à jour: SpaceX)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 14h30 GMT:

** Marvell Technology MRVL.O rachète le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d'une opération entièrement en actions d'une valeur de 115 milliards de dollars, dette comprise, alors que le fabricant de puces sur mesure affronte son grand concurrent Broadcom AVGO.O dans une course pour tirer profit de l'essor des dépenses liées à l'IA.

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** La société sud-africaine Aspen Pharmacare APNJ.J va céder les droits de commercialisation européens et la propriété intellectuelle associée à son produit de santé féminine Ovestin à Ennogen Healthcare International pour 197 millions d’euros, a-t-elle annoncé lundi. nL5N46J111

** SpaceX SPCX.O est en pourparlers pour racheter le service mobile Boost Mobile d’EchoStar ECHO.O ou pour obtenir l’accès à son réseau, qu’elle loue à AT&T T.N et T-Mobile

TMUS.O , a rapporté lundi le Washington Post. nL3N46J0PN

** La société de commerce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a annoncé qu’elle allait céder une participation de 49,9 % dans une société holding détenant sa participation dans le projet LNG Canada à des fonds gérés par Blackstone Credit & Insurance, une filiale de Blackstone BX.N , pour environ 1,6 milliard de dollars. nL2N46J068

** BP BP.L a finalisé la vente de 65 % de son activité de lubrifiants Castrol à la société américaine de capital-investissement Stonepeak et utilisera le produit de la vente, d’un montant de 6 milliards de dollars après impôts, pour réduire sa dette, a-t-elle indiqué. nL6N46J0DM

** Le géant pétrolier français TotalEnergies TTEF.PA a annoncé avoir signé des accords en vue d’acquérir une participation de 30 %, en tant qu’opérateur, dans les gisements de gaz offshore de Lang Lebah et B14 en Malaisie. nL5N46J07Y

** AVID Property Group a égalé l’offre de rachat de Warburg Pincus, d’un montant de 2,24 milliards de dollars australiens (soit 1,57 milliard de dollars américains), sur la société australienne Ingenia Communities INA.AX , a déclaré Ingenia, ce qui a propulsé son action à son plus haut niveau depuis près de 11 mois. nL2N46J03D

** Un groupe d’investisseurs mené par Blackstone BX.N a accepté d’acquérir une participation dans l’activité de liquéfaction de LNG Canada auprès d’une filiale de Mitsubishi 8058.T pour 3,1 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant un communiqué. nL6N46J0BT

** La holding de communication Public Policy Holding

PPHC.L rachète la société de communication stratégique Reevemark pour un montant pouvant atteindre 80 millions de dollars, ont indiqué des sources proches de l'opération.

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** Willis Re a finalisé l'acquisition des activités américaines de BMS Re, a annoncé dimanche le courtier en réassurance. nL6N46I04H