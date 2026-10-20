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(Ajouts: Salesforce, Prudential Financial; Mises à jour: Gulf Keystone Petroleum)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 13h30 GMT:

** Salesforce CRM.N a annoncé son intention d'acquérir la plateforme d'engagement client Braze BRZE.O pour environ 5,66 milliards de dollars. nL6N4660T8

** Prudential Financial PRU.N a annoncé qu'elle céderait ses filiales brésiliennes et mexicaines au groupe d'assurance français CNP Assurances pour 4,03 milliards de dollars en numéraire, dans le cadre de sa stratégie visant à simplifier ses activités. nL4N4660PB

** Gulf Keystone Petroleum GKP.L a annoncé sa fusion avec la société norvégienne ShaMaran Petroleum SNMS.OL dans le cadre d’une opération 50-50 entièrement en actions d’une valeur de 601 millions de dollars, créant ainsi l’un des plus grands producteurs de la région du Kurdistan irakien, riche en pétrole. nL4N4660C2

** La deuxième banque italienne, UniCredit CRDI.MI , a annoncé qu’elle réintégrait en interne son unité de services de titres nationaux, deux décennies après avoir externalisé cette activité à la Société Générale SOGN.PA . nL8N4660A4

** Le groupe d'ingénierie italien Maire MTCM.MI a indiqué que sa filiale Nextchem avait signé des accords contraignants en vue d'acquérir la société suédoise MEAB AB et la société allemande MEAB GmbH pour un montant maximal de 8 millions d'euros (9 millions de dollars). nFWN4651G4

** La société singapourienne Keppel KPLM.SI a annoncé qu’elle céderait une participation de 51 % dans K-Commercial, l’entité propriétaire de l’immeuble de bureaux Keppel South Central, à Keppel REIT KASA.SI pour environ 611 millions de dollars singapouriens (soit 477,42 millions de dollars).

nL4N4651QE

** Tradeweb Markets TW.O a annoncé lundi son intention d’acquérir la plateforme de transactions d’obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d’entreprises. nL4N4651KL