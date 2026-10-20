Un mort dans les fortes intempéries près de Marseille, la Haute-Corse en vigilance rouge

Inondations à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, le 20 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Un septuagénaire a trouvé la mort mardi près de Marseille dans l'épisode méditerranéen en cours depuis lundi soir, qui touche aussi la Haute-Corse désormais placée en vigilance rouge pour pluie-inondation.

Voitures déplacées par la violence des eaux, rues et maison inondées, ce nouvel épisode météo violent a balayé le sud-est de la France se déplaçant de l'Occitanie vers Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Les fortes pluies qui ont commencé lundi baissaient cependant en intensité à la mi-journée : hormis la Haute-Corse, seul le Gard demeurait en vigilance orange pour pluie-inondation.

Ces épisodes se multiplient sous l'effet du réchauffement climatique, et l'Hérault et le Gard avaient déjà été placés en vigilance rouge le 30 septembre, noyés sous des heures de pluies diluviennes.

A Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône), un homme de 75 ans a été "emporté par les eaux", puis retrouvé décédé à Istres, commune voisine, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. "La personne qui l'accompagnait a pu être sauvée" et un hélicoptère avait été mobilisé pour tenter de retrouver le disparu.

"Toute l'eau de la colline est descendue, ça m'a inondé toute la maison, tous les meubles sont retournés, la voiture elle est partie en emportant le portail", raconte à l'AFP Rachel Barraco, retraitée de 61 ans qui a encore de l'eau aux chevilles dans son jardin de Saint-Mitre-les-Remparts. Au moins, "j'ai retrouvé ma tortue", se console-t-elle.

" Jamais vu ça"

"On pouvait pas sortir de chez nous, on s'est pris l'orage, la foudre, la tempête... 34 ans que j'habite ici, j'ai jamais vu ça, j'ai passé 20 ans aux pompiers mais j'ai jamais vu un enfer comme ça," abonde Cyril Cozensa, 45 ans, cariste.

A Istres, à une cinquantaine de kilomètre à l'ouest de Marseille, des opérations d'évacuation ont également eu lieu, "face à la situation critique dans ce secteur", et les "populations sinistrées" ont été évacuées vers un gymnase, selon la mairie.

Les fortes pluies qui ont commencé lundi ont provoqué des crues importantes de plusieurs cours d'eau de l'Hérault aux Bouches-du-Rhône dans la nuit à mardi, et nécessité la mise en sécurité de dizaines de personnes.

Dans l'Hérault, les plus gros dégâts se sont concentrés dans la région de Lunel, où des voies ont été submergées et plusieurs maisons ont été inondées, a constaté un photographe de l'AFP.

Au plus fort des pluies, vers 1H30, 30 personnes sinistrées ont été accueillies dans un gymnase de la ville. A Lunel et dans les communes avoisinantes, les pompiers de l’Hérault sont intervenus pour mettre en sécurité 25 personnes, dont quatre véhicules bloqués par les eaux qui ont franchi des routes inondées.

A Nîmes, où la circulation était très compliquée mardi matin, et l’A9 coupée pendant plusieurs heures, la situation revenait à la normale à la mi-journée et les équipements municipaux, fermés depuis lundi après-midi, rouvraient. La circulation des trains restaient perturbée au départ et à l'arrivée de la capitale gardoise.

Inondations à Saint-Mitre-les-Remparts, près de Marseille, le 20 octobre 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Certaines parties de l'A7 et l'A8 autour de Marseille sont partiellement inondées et des bretelles ont été fermées. A Marseille, les tramways étaient à l'arrêt mardi matin. Des perturbations étaient aussi enregistrées sur le réseau ferroviaire.

En Haute-Corse, qui était déjà en vigilance orange, l'intensification des pluies "nécessite" un passage en rouge jusqu'à au moins 20H00 "compte tenu des cumuls encore attendus dans les prochaines heures", selon Météo-France.

Au nord de Solenzara, près de 400 mm ont ainsi été relevé depuis le début de l'épisode, "et 191 mm en une heure"' à l'aéroport, a détaillé Météo-France.

Cet épisode méditerranéen est lié à une goutte froide nommée "Adam" en Espagne, pays touché par des pluies torrentielles et des inondations qui ont fait au moins quatre morts.