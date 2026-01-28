((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT mercredi:

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management envisage une offre publique d'achat pour Toyota Industries

6201.T , a rapporté le quotidien économique Nikkei, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts du groupe Toyota pour privatiser le fabricant de chariots élévateurs à fourche.

nL6N3YT0JW

** Le fabricant suisse de médicaments à façon Lonza LONN.S est en pourparlers avec un acheteur potentiel pour son activité de gélules et d'ingrédients de santé, a déclaré son directeur financier, sans nommer l'autre partie. nL6N3YT0KX

** Le Kazakhstan a soumis une offre formelle aux autorités américaines pour acquérir les parts du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM dans les projets énergétiques du pays, a déclaré le ministre de l'énergie Yerlan Akkenzhenov.

nL8N3YT0V6

** WTW a finalisé l'acquisition de Newfront, une opération que le cofondateur et directeur général du courtier américain Spike Lipkin a décrite comme le début d'un "jeu plus important sur une plateforme plus importante". nL6N3YT062

** British Land BLND.L va acquérir Life Science REIT LABS.L dans le cadre d'une transaction qui valorise la fiducie immobilière à environ 150 millions de livres (207,1 millions de dollars), a déclaré le plus grand propriétaire et exploitant direct de parcs commerciaux du Royaume-Uni. nL6N3YT0FH

** L'investisseur activiste Fivespan Partners a déclaré mardi qu'il détenait 6,2 % d'Appian APPN.O , une société de logiciels d'entreprise et d'informatique en nuage, et qu'il prévoyait de discuter de la stratégie commerciale avec sa direction et son conseil d'administration, étant donné que le cours de l'action a chuté. nL1N3YT048

** L'entreprise colombienne de services publics Empresas Publicas de Medellin (EPM) a déclaré mardi qu'elle avait vendu la totalité de sa participation dans l'entreprise de télécommunications UNE à la filiale locale de Millicom MICC.F pour 2,1 billions de pesos (571,2 millions de dollars).

nS0N3TS04A

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle pour entreprises C3.AI AI.N est en pourparlers pour fusionner avec la startup privée Automation Anywhere, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec les discussions. nL4N3YT08H