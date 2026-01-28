 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 11:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1045 GMT mercredi:

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management envisage une offre publique d'achat pour Toyota Industries

6201.T , a rapporté le quotidien économique Nikkei, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts du groupe Toyota pour privatiser le fabricant de chariots élévateurs à fourche.

nL6N3YT0JW

** Le fabricant suisse de médicaments à façon Lonza LONN.S est en pourparlers avec un acheteur potentiel pour son activité de gélules et d'ingrédients de santé, a déclaré son directeur financier, sans nommer l'autre partie. nL6N3YT0KX

** Le Kazakhstan a soumis une offre formelle aux autorités américaines pour acquérir les parts du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM dans les projets énergétiques du pays, a déclaré le ministre de l'énergie Yerlan Akkenzhenov.

nL8N3YT0V6

** WTW a finalisé l'acquisition de Newfront, une opération que le cofondateur et directeur général du courtier américain Spike Lipkin a décrite comme le début d'un "jeu plus important sur une plateforme plus importante". nL6N3YT062

** British Land BLND.L va acquérir Life Science REIT LABS.L dans le cadre d'une transaction qui valorise la fiducie immobilière à environ 150 millions de livres (207,1 millions de dollars), a déclaré le plus grand propriétaire et exploitant direct de parcs commerciaux du Royaume-Uni. nL6N3YT0FH

** L'investisseur activiste Fivespan Partners a déclaré mardi qu'il détenait 6,2 % d'Appian APPN.O , une société de logiciels d'entreprise et d'informatique en nuage, et qu'il prévoyait de discuter de la stratégie commerciale avec sa direction et son conseil d'administration, étant donné que le cours de l'action a chuté. nL1N3YT048

** L'entreprise colombienne de services publics Empresas Publicas de Medellin (EPM) a déclaré mardi qu'elle avait vendu la totalité de sa participation dans l'entreprise de télécommunications UNE à la filiale locale de Millicom MICC.F pour 2,1 billions de pesos (571,2 millions de dollars).

nS0N3TS04A

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle pour entreprises C3.AI AI.N est en pourparlers pour fusionner avec la startup privée Automation Anywhere, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec les discussions. nL4N3YT08H

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APPIAN-A
29,8900 USD NASDAQ -0,57%
BRIT LAND CO REI
407,700 GBX LSE -0,56%
C3.AI RG-A
12,600 USD NYSE -2,51%
Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
LF SCI REIT
42,300 GBX LSE +19,49%
LONZA GRP
547,000 CHF Swiss EBS Stocks -2,04%
Pétrole Brent
67,45 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
62,35 USD Ice Europ -0,34%
TOYOTA INDUSTRIE
109,000 EUR Tradegate +0,93%
TOYOTA INDUSTRIE
116,5500 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

