Ski alpin: La dernière descente féminine avant les JO annulée après la chute de Vonn

Coupe du monde FIS de ski alpin - Descente féminine

La skieuse américaine Lindsey Vonn a chuté vendredi lors de ‍la descente de Crans-Montana (Suisse), la dernière de la Coupe du monde féminine avant les Jeux olympiques de ‌Milan-Cortina, et semblait clairement gênée lorsqu'elle s'est relevée sur ses skis.

Les organisateurs ont annulé la course ​en raison de la dégradation des conditions météorologiques, ⁠avec des chutes de neige, après le passage de Lindsey Vonn, sixième à prendre le ⁠départ.

La skieuse ‍de 41 ans, en pleine forme alors ⁠qu'elle se préparait pour un retour olympique, a perdu l'équilibre et s'est écrasée contre le filet de protection ​sur le bord de la piste. Son airbag s'est déclenché.

La légende américaine a pu se remettre sur ⁠ses skis, mais semblait souffrir de la ​jambe gauche, s'arrêtant à un moment donné pour ​se tenir ​le genou.

Trois des six premières skieuses à descendre la ​piste, déjà raccourcie en ⁠raison des conditions météorologiques et des chutes de neige incessantes, ont chuté.

L'Autrichienne Nina Ortlieb a pu repartir, mais la Norvégienne Marte Monsen a eu moins de chance, ‌se tenant les genoux et étant évacuée sur une civière, le visage ensanglanté.

La première descente d'entraînement pour l'épreuve olympique féminine de descente est prévue mercredi.

(Rédigé par Alan Baldwin à Milan, version française Vincent Daheron, édité ‌par Blandine Hénault)