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(Ajouts: BASF, Valencia CF, MMG, Malteurop)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13 h 30 GMT:

** Le club de football espagnol Valencia CF a annoncé qu'un groupe d'investissement soutenu par les cofondateurs de KKR, George Roberts et Henry Kravis, allait acquérir une participation de 42 % dans le club dans le cadre d'une opération évaluée à 1,25 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars), dette comprise. nL1N4690JL

** BASF BASFn.DE a relevé son offre publique d’achat sur le fabricant allemand de produits chimiques Evonik Industries

EVKn.DE à 24 € par action et a donné des garanties concernant les emplois et les sites de production, a déclaré à Reuters une source proche du dossier. nL4N469106

** La société minière et métallurgique MMG 1208.HK , cotée à Hong Kong, a proposé vendredi de garantir l’approvisionnement en ferronickel des producteurs européens d’acier inoxydable, afin de répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence concernant son offre de 500 millions de dollars sur les activités brésiliennes d’Anglo American AAL.L dans le secteur du nickel. nL6N4690U4

** Malteurop, l’un des plus grands producteurs mondiaux de malt, ingrédient utilisé dans la fabrication de la bière, a racheté Chunlei Malting Co afin d’accroître sa capacité de production en Chine, a annoncé la société française.

nL8N4690TG

** Les négociations entre Smith & Nephew SN.L et Johnson & Johnson JNJ.N en vue d’une fusion avec la division orthopédique du groupe américain ont échoué après que le groupe coté à Londres a refusé que son ancien directeur général prenne la tête de l’entité issue de la fusion, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier. nL6N4690EV

** Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi qu’elle allait acquérir le programme de médicaments oraux contre l’inflammation de PepStar Therapeutics, comprenant notamment un traitement expérimental contre les maladies intestinales, pour un montant initial de 1,275 milliard de dollars en espèces. nL4N46825Z