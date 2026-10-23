Infosys abaisse sa prévision de c.a. sur un an en dépit de gains dans l'IA

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant indien des services informatiques Infosys a annoncé vendredi revoir à la baisse la prévision de croissance de son chiffre d'affaires pour son exercice décalé 2026-2027, en dépit d'une progression trimestrielle supérieure aux attentes, portée par ses services d’intelligence artificielle (IA).

Au cours du deuxième trimestre de son exercice annuel décalé clos fin mars, le deuxième exportateur indien de services logiciels a vu son bénéfice net progresser de 6,2 % à 78,23 milliards de roupies (730 millions d'euros).

Sur cette même période de juillet à septembre, la société basée à Bangalore a fait état d’une croissance de son chiffre d’affaires de 10,7 % sur un an, à 492,44 milliards de roupies (4,63 milliards d'euros), légèrement au-dessus des 491,32 milliards de roupies anticipés par les analystes.

Comme ses concurrents, le groupe indien, qui tire plus de 80 % de ses revenus des marchés occidentaux, a souffert d'un ralentissement de la demande ces dernières années, alimenté par une incertitude mondiale aggravée par la guerre au Moyen-Orient et une forte concurrence des solutions d’IA générative.

"Alors que l’adoption de l’IA se généralise dans les entreprises, la forte croissance de nos revenus liés à celle-ci témoigne de la spécificité de notre positionnement sur le marché et de la confiance de nos clients", a déclaré Salil Parekh, directeur général du groupe.

Malgré cela, la société a de nouveau revu à la baisse sa prévision de croissance de chiffre d'affaires annuel pour l’exercice qui se terminera fin mars 2027, à 1–2 %, contre une précédente fourchette de 1,5–3 %.

A la fin du premier trimestre, le groupe avait déjà abaissé la borne supérieure de cette prévision, qui était précédemment de 3,5 %.

L’industrie informatique indienne, qui pèse au total plus de 280 milliards d'euros, a été confrontée au cours de l’année écoulée à la faiblesse des dépenses de ses clients dans les grands projets technologiques. Les outils d’intelligence artificielle proposés par des entreprises comme Anthropic et OpenAI offrent en effet de nouvelles manières d’exécuter des tâches jusqu'ici fortement mobilisatrices de ressources humaines et qui étaient auparavant externalisées.

De nombreux prestataires indiens de services logiciels, dont Infosys, ont accru leurs investissements dans les outils d’IA, espérant à la fois gagner de nouveaux contrats et réduire leurs coûts en améliorant l’efficacité opérationnelle.