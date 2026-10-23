information fournie par Boursorama avec AFP • 23/10/2026 à 17:03

Le moral des consommateurs américains revu en petite hausse, mais reste bas

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW WEVERS )

Le moral des consommateurs américains s'est moins enfoncé en octobre que ce qui avait été précédemment estimé, selon un baromètre de référence actualisé vendredi, mais reste plombé par les inquiétudes autour du pouvoir d'achat.

Un indice mesurant leur confiance, produit par l'université du Michigan, ressort à 48 points, soit quasiment au même niveau qu'en septembre.

Une estimation initiale avait fait état d'un repli marqué, à 46,3 points, proche du plus bas enregistré en mai dernier (44,8 points).

La nouvelle publication signale cependant toujours un moral en berne chez les consommateurs. Il était supérieur de 15 % en février, avant le début de la guerre au Moyen-Orient qui a fait s'envoler les prix de l'énergie.

"Le pouvoir d'achat reste au cœur des préoccupations des consommateurs" aux Etats-Unis, a constaté la directrice de l'enquête Joanne Hsu, citée dans un communiqué.

Les débats autour du coût de la vie dominent la vie publique américaine à l'approche des élections de mi-mandat, le 3 novembre, cruciales pour le parti républicain du président Donald Trump.