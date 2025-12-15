 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Nvidia, Winston & Strawn et Taylor Wessing)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2120 GMT lundi:

** Nvidia a déclaré lundi avoir acquis la société de logiciels d'intelligence artificielle SchedMD, alors que le concepteur de puces s'appuie sur la technologie open-source et augmente ses investissements dans l'écosystème de l'intelligence artificielle pour faire face à la concurrence croissante.

nL6N3XL0ZH

** Les cabinets d'avocats Winston & Strawn et Taylor Wessing ont déclaré lundi qu'ils prévoyaient de fusionner en mai 2026, s'ajoutant ainsi à une vague de rapprochements transatlantiques majeurs entre cabinets d'avocats.

nL6N3XL106

** Brown & Brown a acquis l'agence Campbell, ont annoncé les deux sociétés.

nL6N3XL0OB

** L'entreprise pétrolière publique argentine YPF < YPFDm.BA > a accepté une offre ferme d'Adecoagro < AGRO.N > pour sa participation de 50 % dans le producteur d'engrais Profertil, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

nS0N3X002H

** Le distributeur américain de médicaments Cencora < COR.N > a déclaré qu'il allait prendre le contrôle majoritaire du réseau de soins contre le cancer OneOncology dans le cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à 7,4 milliards de dollars, intensifiant ainsi ses efforts pour fournir davantage de services aux cliniques de cancérologie.

nL4N3XL0S6

** Le producteur pétrochimique brésilien Braskem < BRKM3.SA > a déclaré que le conglomérat Novonor avait signé un accord pour vendre sa participation majoritaire dans la société à la société de capital-investissement IG4 Capital.

nL1N3XL0CR

** Le groupe financier japonais Mitsubishi UFJ Financial Group < 8306.T > est en pourparlers finaux pour acquérir une participation de 20 % dans l'institution financière non bancaire indienne Shriram Finance < SHMF.NS > pour plus de 500 milliards de yens (3,22 milliards de dollars), a rapporté Bloomberg News.

nL1N3XL08S

** DBAY Advisors, le principal actionnaire de TT Electronics < TTG.L >, a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de faire une offre pour la société britannique, se retirant ainsi d'une possible guerre d'offres avec la société suisse Cicor < CICN.S >.

nL4N3XL0GN

** L'entreprise chinoise CMOC Group < 603993.SS > a déclaré que son unité CMOC Ltd prévoyait d'acheter Leagold LatAm Holdings B.V. et Luna Gold Corp à l'entreprise canadienne Equinox Gold Corp < EQX.TO > pour un montant total de 1,015 milliard de dollars.

nL1N3XL00T

** La société australienne Fortescue < FMG.AX > a déclaré qu'elle achèterait les 64 % restants d'Alta Copper < ATCU.TO >, dans le cadre d'une transaction impliquant une valeur totale des capitaux propres de 139 millions de dollars canadiens (101 millions de dollars) pour la société minière de cuivre cotée à Toronto.

nL6N3XK060

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

FORTESCUE
12,598 EUR Tradegate -0,87%
Gaz naturel
4,11 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
60,42 USD Ice Europ -1,31%
Pétrole WTI
56,72 USD Ice Europ -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank